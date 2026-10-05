जोक्स: सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

1 of 5 हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik







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जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



मीना- डॉक्टर चेहरे में जलन हो रही है।

डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स-रे करना पड़ेगा।

मीना- एक्स-रे में क्या होता है?

डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है।

मीना 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं

डॉक्टर बेहोश!



2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या?

पप्पू- नहीं हम कॉकरोच को इतना लाड़-प्यार नहीं करते।

आज पाउडर लगा देंगे तो कल हो सकता है परफ्यूम मांगे।

सेल्समैन बेहोश



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik