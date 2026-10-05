जोक्स: सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।
मीना- डॉक्टर चेहरे में जलन हो रही है।
डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स-रे करना पड़ेगा।
मीना- एक्स-रे में क्या होता है?
डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है।
मीना 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं
डॉक्टर बेहोश!
2 of 5
वायरल जोक्स
- फोटो : freepik
सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या?
पप्पू- नहीं हम कॉकरोच को इतना लाड़-प्यार नहीं करते।
आज पाउडर लगा देंगे तो कल हो सकता है परफ्यूम मांगे।
सेल्समैन बेहोश
3 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
पप्पू बैंक में- 10 रुपये जमा करने हैं।
क्लर्क इतना कम?
पप्पू- कम क्यों? जब चोरी करूंगा, तब पूरा बैंक लूंगा।
जोक्स हिंदी: मटरू की बात सुनकर पुलिस वालों के उड़े होश, पढ़िए वायरल चुटकुले
4 of 5
मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
सुधांशु किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया।
लड़की के मां-बाप बोले- हमारी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है।
सुधांशु बोला- कोई बात नहीं जी, हम एक घंटे बाद आ जाएंगे।
वायरल जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर लगाएंगे ठहाके, तो आइए शुरू करते हैं हंसने का सिलसिला
5 of 5
वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
अस्पताल में नर्स की आंखों में आंखे डालकर रोमांटिक अंदाज में सोनू बोला...
सोनू- आई लव यू, तमुने मेरा दिल चुरा लिया है।
नर्स शर्माकर बोली- चल झूठे दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया है, हमने तो सिर्फ किडनी चुराई है।
सोनू बेहोश
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं