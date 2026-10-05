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जोक्स: सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

Mon, 05 Oct 2026 04:23 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 05 Oct 2026 04:23 PM IST
सार

जोक्स: हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर।
 

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Jokes in Hindi Salesman pappu jokes in hindi majedar chutkule in hindi
हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik

जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। 



मीना- डॉक्टर चेहरे में जलन हो रही है।
डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स-रे करना पड़ेगा। 
मीना- एक्स-रे में क्या होता है? 
डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है।
मीना 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं
डॉक्टर बेहोश!
 
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वायरल जोक्स - फोटो : freepik

सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या?
पप्पू- नहीं हम कॉकरोच को इतना लाड़-प्यार नहीं करते।
आज पाउडर लगा देंगे तो कल हो सकता है परफ्यूम मांगे। 
सेल्समैन बेहोश
 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू बैंक में- 10 रुपये जमा करने हैं।
क्लर्क इतना कम?
पप्पू- कम क्यों? जब चोरी करूंगा, तब पूरा बैंक लूंगा।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सुधांशु किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। 
लड़की के मां-बाप बोले- हमारी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है।
सुधांशु बोला- कोई बात नहीं जी, हम एक घंटे बाद आ जाएंगे।

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

अस्पताल में नर्स की आंखों में आंखे डालकर रोमांटिक अंदाज में सोनू बोला...
सोनू- आई लव यू, तमुने मेरा दिल चुरा लिया है।
नर्स शर्माकर बोली- चल झूठे दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया है, हमने तो सिर्फ किडनी चुराई है।
सोनू बेहोश

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

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