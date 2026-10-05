फनी जोक्स: पलटू- लड़कियां पापा की परी और घर की लक्ष्मी हैं तो लड़के क्या हैं? मटरू का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

हिंदी जोक्स:
जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।
पेपर देते समय एक छात्र बिल्कुल चुप बैठा था,
टीचर- तुम परेशान क्यों हो?
छात्र चुप रहा।
टीचर- क्या तुम पैन भूल गए?
छात्र फिर चुप रहा।
टीचर- क्या हुआ रोल नम्बर भूल गए?
छात्र फिर चुपचाप रहा।
टीचर- क्या कैल्कुलेटर भूल गये हो?
छात्र- अरे चुप हो जा मेरी मां।
इधर मैं पर्चियां गलत सब्जेक्ट की ले आया और तुझे पैन पेंसिल की आग लगी है।
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
मटरू- यार, लड़कियों का ही अच्छा है शादी से पहले पापा की परी होती हैं और
शादी के बाद घर की लक्ष्मी हो जाती हैं।
पलटू- और लड़के?
मटरू- लड़कों का क्या, शादी से पहले पापा से मार खाते हैं और शादी के बाद बीवी से...
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वायरल चुटकुले
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मॉल में बिस्कुट चोरी करते हुए एक खूबसूरत महिला पकड़ी गई और फिर...
जज- तुमने बिस्कुट का एक पैकेट चुराया, जिसमें 30 बिस्कुट थे, इसके लिए तुम्हें 30 दिनों की सजा सुनाई जाती है
महिला का पति बोला- जज साहब, सूजी का पैकेट भी चुराया है।
जज बेहोश...कितनी सजा दें।
जोक्स: सेल्समैन- सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू का जवाब सुनकर हो गया बेहोश
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फनी जोक्स
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गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए।
ब्वॉयफ्रेंड- चल पगली....कुछ भी हो....
मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा....
मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं.....
जोक्स हिंदी: मटरू की बात सुनकर पुलिस वालों के उड़े होश, पढ़िए वायरल चुटकुले
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वायरल फनी जोक्स
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बाप- बेटा 5 के बाद क्या आता है?
बेटा- 6 और 7 पापा!
बाप- शाबाश बेटा मेरा तो बहुत इंटेलीजेंट है अच्छा तो 6, 7 के बाद!
बेटा- 8, 9, 10
बाप- और उसके बाद?
बेटा- और उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह!
डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं