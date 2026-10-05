फनी जोक्स: पलटू- लड़कियां पापा की परी और घर की लक्ष्मी हैं तो लड़के क्या हैं? मटरू का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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हिंदी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



पेपर देते समय एक छात्र बिल्कुल चुप बैठा था,

टीचर- तुम परेशान क्यों हो?

छात्र चुप रहा।

टीचर- क्या तुम पैन भूल गए?

छात्र फिर चुप रहा।

टीचर- क्या हुआ रोल नम्बर भूल गए?

छात्र फिर चुपचाप रहा।

टीचर- क्या कैल्कुलेटर भूल गये हो?

छात्र- अरे चुप हो जा मेरी मां।

इधर मैं पर्चियां गलत सब्जेक्ट की ले आया और तुझे पैन पेंसिल की आग लगी है।

पेपर देते समय एक छात्र बिल्कुल चुप बैठा था,टीचर- तुम परेशान क्यों हो?छात्र चुप रहा।टीचर- क्या तुम पैन भूल गए?छात्र फिर चुप रहा।टीचर- क्या हुआ रोल नम्बर भूल गए?छात्र फिर चुपचाप रहा।टीचर- क्या कैल्कुलेटर भूल गये हो?छात्र- अरे चुप हो जा मेरी मां।इधर मैं पर्चियां गलत सब्जेक्ट की ले आया और तुझे पैन पेंसिल की आग लगी है। जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

मटरू- यार, लड़कियों का ही अच्छा है शादी से पहले पापा की परी होती हैं और

शादी के बाद घर की लक्ष्मी हो जाती हैं।

पलटू- और लड़के?

मटरू- लड़कों का क्या, शादी से पहले पापा से मार खाते हैं और शादी के बाद बीवी से...



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik