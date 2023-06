Hindi Jokes: पति और पत्नी की मजेदार बातें पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

Majedar Chutkule in Hindi: अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम हंसते रहते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। हंसने से मन प्रसन्न रहता है। इससे आप हमेशा तनावमुक्त रहते हैं। हंसने के लिए इंसान को किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी समय हंस सकता है। जोक्स और चुटकुले इंसान को हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए नए-नए जोक्स ( New Jokes in Hindi) और चुटकुले (Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर रोता हुआ इंसान भी ठहाके लगाकर हंसने लगेगा। आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



रमेश- पप्पू मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है, बधाई हो तुम्हें



पप्पू- हां पर मैंने शादी तोड़ दी।



रमेश- अरे ऐसा, क्यों किया?



पप्पू- यार जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा पहले किसी के साथ चक्कर रहा है तो उसने साफ मना कर दिया



रमेश- ये तो अच्छी बात थी ना पागल



पप्पू- दोस्त जो किसी और का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा