जोक्स: उदास बैठी लड़की ने लड़के से कही ऐसी बात, पढ़कर हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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लड़का-लड़की के मजेदार जोक्स: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।







लड़का- ऐसे उदास क्यों बैठी हो?

लड़की- आज का दिन बहुत बुरा है

सुबह ब्यॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया

फिर रास्ते में कार खराब हो गई

ऑफिस पहुंची तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया

अब सुसाइड के लिए कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था,

वो भी तूने पी ली

लड़का बेहोश...







लड़का- मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता

घर वाले नहीं मानेंगे

लड़की- अच्छा कौन-कौन है, तुम्हारे घर में?

लड़का- एक पत्नी और दो बच्चे.....

2 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

मां अपने तोतले लड़के से बोली-

बेटा आज हम लड़की देखने जा रहे हैं,

तुम वहां बोलना मत

वरना ये लोग भी मना कर देंगे

जब लड़की चाय लेकर आई,

तो लड़का चाय पीते बोला- दलम है दलम

लड़की- ओए फूत माल फूत......

3 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala



कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसा ही पैसा हो जाए

पंडित जी- चिंता मत करो बालक, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा

जितनी बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगी

रोज किसी चौक-चौराहे पर जाओ और बोलो-

'भगवान के नाम पर दे दे रे बाबा'......

कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसा ही पैसा हो जाएपंडित जी- चिंता मत करो बालक, एक ऐसा मंत्र बताऊंगाजितनी बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगीरोज किसी चौक-चौराहे पर जाओ और बोलो-'भगवान के नाम पर दे दे रे बाबा'......



बीवी से परेशान पति एक दिन पंडित जी के पास पहुंच कर बोला-

एक बात बताइये, ये जन्म-जन्म का साथ वाली बात सच है क्या?

पंडित- हां बेटा सौ फीसदी सच है

पति- मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी

पंडित जी- हां बिलकुल

पति- हे भगवान, फिर तो खुदखुशी करने से भी

कोई फायदा नहीं…. एक कंजूस आदमी ने पंडित जी को कम पैसे देते हुए कहा,

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