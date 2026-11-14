फनी चुटकुले: ग्राहक- यह बैग इतना हल्का क्यों है? दुकानदार ने दिया ऐसा जवाब कि हंसने पर हो जाएंगे मजबूर

रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां कई बार अनजाने में ही मिल जाती हैं। कभी सुबह पसंद की चाय मिल जाए, कभी बाजार में अपनी पसंद की चीज सही दाम पर मिल जाए, तो कभी किसी अनजान शख्स की मजेदार बात सुनकर हंसी आ जाए। बाजार जाना भी हमारी दिनचर्या का ऐसा हिस्सा है, जहां हर दिन कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है। कोई दुकानदार से सामान की तारीफ सुनकर खरीदारी करता है, तो कोई एक ही चीज के दाम कई बार पूछकर अपनी जेब का हिसाब लगाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं दुकानदार और ग्राहक के कुछ ऐसे ही मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा।
ग्राहक - भाई साहब, आपके यहां सामान की गारंटी कितने दिन की है?
दुकानदार - सामान की गारंटी एक साल की है।
ग्राहक - और अगर एक साल बाद खराब हो गया तो?
दुकानदार - तब तक आप हमें पहचानने लगेंगे, दोबारा दुकान पर जरूर आइएगा!
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फनी जोक्स
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ग्राहक - यह बैग इतना हल्का क्यों है?
दुकानदार - सर, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लगा है।
ग्राहक - लेकिन इसमें सामान रखने की जगह भी कम है।
दुकानदार - सर, यह बैग सामान रखने के लिए नहीं, सामान खरीदने के बाद अच्छा दिखने के लिए है!
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वायरल फनी जोक्स
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दुकानदार - साहब, कुछ और दिखाऊं?
ग्राहक - नहीं भाई, अब बस यही खरीदूंगा।
दुकानदार - पक्का?
ग्राहक - हां, मेरी पत्नी ने बाहर खड़े होकर कहा है कि जो पसंद आए ले लेना, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना!
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मजेदार फनी जोक्स
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ग्राहक - भाई साहब, इस घड़ी में अलार्म भी है?
दुकानदार - जी हां, बिल्कुल है।
ग्राहक - तो क्या यह मुझे सुबह जल्दी उठा देगी?
दुकानदार - जी, अलार्म बजाकर पूरी कोशिश करेगी।
ग्राहक - फिर तो ठीक है, उठना मेरे जिम्मे रहेगा!
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वायरल फनी जोक्स
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ग्राहक - आपकी दुकान में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज कौन-सी है?
दुकानदार - हमारी दुकान की तारीफ!
ग्राहक - वह कैसे बिकती है?
दुकानदार - ग्राहक सामान खरीदकर जाते हैं और बाहर सबको बताते हैं कि यहां मोलभाव बहुत हुआ!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)