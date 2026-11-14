चुटकुले: साली- आप मुझे शॉपिंग कराएंगे? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते पकड़ लेंगे पेट

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जिंदगी की भागदौड़ में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिनके साथ बिताया गया थोड़ा-सा वक्त भी चेहरे पर मुस्कान ले आता है। कभी परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, कभी छुट्टी के दिन सबका मिलकर खाना बनाना, तो कभी किसी की मजेदार बात पर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठना। परिवार में हंसी-मजाक का ऐसा ही माहौल जीजा और साली के बीच भी देखने को मिलता है। इस रिश्ते में छोटी-छोटी बातों पर चुटकी लेना और एक-दूसरे को मजेदार जवाब देना आम बात है। कभी साली अपने सवालों से जीजा को उलझा देती है, तो कभी जीजा अपनी समझदारी से ऐसा जवाब देते हैं कि साली के पास भी कुछ कहने को नहीं बचता। इनकी नोकझोंक में अपनापन भी होता है और खूब सारा मनोरंजन भी। तो चलिए, पढ़ते हैं जीजा-साली के कुछ मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





साली - जीजाजी, आप हर काम की शुरुआत इतनी देर से क्यों करते हैं?

जीजा - क्योंकि मैं चाहता हूं कि काम शुरू होते ही सबको मेरी अहमियत पता चल जाए।

साली - वो कैसे?

जीजा - जब तक मैं काम शुरू नहीं करता, सब मेरा ही इंतजार करते रहते हैं!

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2 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जीजा - साली साहिबा, बताइए कि अच्छी सलाह किसे कहते हैं?

साली - जो सुनने में अच्छी लगे और मानने की जरूरत न पड़े।

जीजा - बिल्कुल सही! फिर तो मेरी सारी सलाह अच्छी हैं।

साली - इसीलिए तो दीदी आपकी एक भी नहीं मानतीं!

3 of 5 वायरल हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik

साली - जीजाजी, अगर आपको एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो क्या करेंगे?

जीजा - सबसे पहले स्कूल का टाइम बदल दूंगा।

साली - क्यों, बच्चों को देर से बुलाएंगे?

जीजा - नहीं, छुट्टी के समय से एक घंटा पहले स्कूल बंद कर दूंगा!

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4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

जीजा - तुम्हें पता है, इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है।

साली - बिल्कुल जीजाजी, तभी तो जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, सबको आपकी याद आती है।

जीजा - मेरी याद क्यों?

साली - क्योंकि भारी सामान उठाने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं मिलता!

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5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala