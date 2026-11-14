चुटकुले: साली- आप मुझे शॉपिंग कराएंगे? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते पकड़ लेंगे पेट

जिंदगी की भागदौड़ में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिनके साथ बिताया गया थोड़ा-सा वक्त भी चेहरे पर मुस्कान ले आता है। कभी परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, कभी छुट्टी के दिन सबका मिलकर खाना बनाना, तो कभी किसी की मजेदार बात पर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठना। परिवार में हंसी-मजाक का ऐसा ही माहौल जीजा और साली के बीच भी देखने को मिलता है। इस रिश्ते में छोटी-छोटी बातों पर चुटकी लेना और एक-दूसरे को मजेदार जवाब देना आम बात है। कभी साली अपने सवालों से जीजा को उलझा देती है, तो कभी जीजा अपनी समझदारी से ऐसा जवाब देते हैं कि साली के पास भी कुछ कहने को नहीं बचता। इनकी नोकझोंक में अपनापन भी होता है और खूब सारा मनोरंजन भी। तो चलिए, पढ़ते हैं जीजा-साली के कुछ मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
साली - जीजाजी, आप हर काम की शुरुआत इतनी देर से क्यों करते हैं?
जीजा - क्योंकि मैं चाहता हूं कि काम शुरू होते ही सबको मेरी अहमियत पता चल जाए।
साली - वो कैसे?
जीजा - जब तक मैं काम शुरू नहीं करता, सब मेरा ही इंतजार करते रहते हैं!
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मजेदार हिंदी जोक्स
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जीजा - साली साहिबा, बताइए कि अच्छी सलाह किसे कहते हैं?
साली - जो सुनने में अच्छी लगे और मानने की जरूरत न पड़े।
जीजा - बिल्कुल सही! फिर तो मेरी सारी सलाह अच्छी हैं।
साली - इसीलिए तो दीदी आपकी एक भी नहीं मानतीं!
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वायरल हिंदी जोक्स
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साली - जीजाजी, अगर आपको एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो क्या करेंगे?
जीजा - सबसे पहले स्कूल का टाइम बदल दूंगा।
साली - क्यों, बच्चों को देर से बुलाएंगे?
जीजा - नहीं, छुट्टी के समय से एक घंटा पहले स्कूल बंद कर दूंगा!
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जोक्स का खजाना
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जीजा - तुम्हें पता है, इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है।
साली - बिल्कुल जीजाजी, तभी तो जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, सबको आपकी याद आती है।
जीजा - मेरी याद क्यों?
साली - क्योंकि भारी सामान उठाने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं मिलता!
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मजेदार जोक्स
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साली - जीजाजी, आप किसी काम को छोटा या बड़ा कैसे तय करते हैं?
जीजा - जो काम खुद करना पड़े, वो बड़ा और जो किसी दूसरे से करवाना पड़े, वो छोटा।
साली - अच्छा! तो दीदी के काम में आप इतने व्यस्त क्यों रहते हैं?
जीजा - क्योंकि तुम्हारी दीदी ने मुझे यह नियम समझने ही नहीं दिया!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)