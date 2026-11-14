हिंदी जोक्स: भाभी- आप कहते थे कि शादी के बाद मेरी हर बात मानेंगे, भैया ने जैसे ही दिया जवाब हो गई धुनाई

1 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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परिवार के साथ बिताए गए छोटे-छोटे पल जिंदगी की सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। कभी सुबह की चाय पर सबका एक साथ बैठना, कभी खाने की मेज पर दिनभर की बातें साझा करना, तो कभी किसी की छोटी-सी शरारत पर पूरे घर का हंस पड़ना। ऐसी ही हल्की-फुल्की नोकझोंक घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखती है। खासकर भैया और भाभी के बीच होने वाली मजेदार बातचीत में तो हंसी के कई मौके मिल जाते हैं। कभी भैया अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो भाभी एक ही जवाब में उनकी सारी दलीलें खत्म कर देती हैं। कभी भाभी कोई सवाल पूछती हैं और भैया ऐसा जवाब देते हैं कि खुद ही अपनी बात में फंस जाते हैं। रिश्तों की यही छोटी-छोटी शरारतें रोजमर्रा की जिंदगी को यादगार बनाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भैया-भाभी के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी हंस पड़ेंगे।





भाभी - सुनिए, अगर आपको एक दिन के लिए घर का राजा बना दिया जाए तो सबसे पहला आदेश क्या देंगे?

भैया - आज से घर में कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा।

भाभी - ठीक है महाराज, लेकिन यह आदेश किससे पूछकर दिया?

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2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe stock/Amar Ujala

भैया - आज मैंने तय किया है कि घर के सारे फैसले सोच-समझकर लिया करूंगा।

भाभी - बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, आज रात खाने में क्या बनेगा?

भैया - इस फैसले में मैं तुम्हारी राय लेना चाहूंगा।

भाभी - यानी फैसला लेने से पहले ही जिम्मेदारी मेरे ऊपर!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

भाभी - आपको घर की चीजें इतनी जल्दी कैसे मिल जाती हैं?

भैया - क्योंकि मैं हर चीज को ध्यान से देखता हूं।

भाभी - अच्छा, तो मेरी रखी हुई चाबी कहां है?

भैया - वो तो अभी तक नहीं मिली।

भाभी - कमाल है! ध्यान से देखने का नियम सिर्फ अपनी चीजों पर लागू होता है क्या?

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

भैया - आज मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि इंसान को रोज कुछ नया सीखना चाहिए।

भाभी - तो आज क्या सीखा?

भैया - कि रसोई में रखे डिब्बों के नाम याद रखना भी एक बड़ी उपलब्धि है।

भाभी - अच्छा! फिर बताइए, चीनी किस डिब्बे में है?

भैया - इतना नया ज्ञान एक दिन में काफी है!

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5 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala