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हिंदी जोक्स: भाभी- आप कहते थे कि शादी के बाद मेरी हर बात मानेंगे, भैया ने जैसे ही दिया जवाब हो गई धुनाई

Sat, 14 Nov 2026 12:49 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 14 Nov 2026 12:49 PM IST
सार

Majedar Chutkule: भैया-भाभी के बीच प्यार और अपनापन के साथ होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक घर में हंसी के पल लेकर आती है। कभी भाभी के सवाल भैया को उलझा देते हैं, तो कभी भैया के जवाब सुनकर भाभी भी मुस्कुरा उठती हैं। उम्मीद है कि ये जोक्स पढ़कर आपका दिन भी थोड़ा खुशनुमा हो गया होगा।
 

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Funny Bhaiya Bhabhi Jokes Hilarious Family Conversations
मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

परिवार के साथ बिताए गए छोटे-छोटे पल जिंदगी की सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। कभी सुबह की चाय पर सबका एक साथ बैठना, कभी खाने की मेज पर दिनभर की बातें साझा करना, तो कभी किसी की छोटी-सी शरारत पर पूरे घर का हंस पड़ना। ऐसी ही हल्की-फुल्की नोकझोंक घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखती है। खासकर भैया और भाभी के बीच होने वाली मजेदार बातचीत में तो हंसी के कई मौके मिल जाते हैं। कभी भैया अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो भाभी एक ही जवाब में उनकी सारी दलीलें खत्म कर देती हैं। कभी भाभी कोई सवाल पूछती हैं और भैया ऐसा जवाब देते हैं कि खुद ही अपनी बात में फंस जाते हैं। रिश्तों की यही छोटी-छोटी शरारतें रोजमर्रा की जिंदगी को यादगार बनाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भैया-भाभी के कुछ नए और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी हंस पड़ेंगे।




भाभी - सुनिए, अगर आपको एक दिन के लिए घर का राजा बना दिया जाए तो सबसे पहला आदेश क्या देंगे?
भैया - आज से घर में कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा।
भाभी - ठीक है महाराज, लेकिन यह आदेश किससे पूछकर दिया?
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Funny Bhaiya Bhabhi Jokes Hilarious Family Conversations
वायरल जोक्स - फोटो : Adobe stock/Amar Ujala

भैया - आज मैंने तय किया है कि घर के सारे फैसले सोच-समझकर लिया करूंगा।
भाभी - बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, आज रात खाने में क्या बनेगा?
भैया - इस फैसले में मैं तुम्हारी राय लेना चाहूंगा।
भाभी - यानी फैसला लेने से पहले ही जिम्मेदारी मेरे ऊपर!

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

भाभी - आपको घर की चीजें इतनी जल्दी कैसे मिल जाती हैं?
भैया - क्योंकि मैं हर चीज को ध्यान से देखता हूं।
भाभी - अच्छा, तो मेरी रखी हुई चाबी कहां है?
भैया - वो तो अभी तक नहीं मिली।
भाभी - कमाल है! ध्यान से देखने का नियम सिर्फ अपनी चीजों पर लागू होता है क्या?

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Funny Bhaiya Bhabhi Jokes Hilarious Family Conversations
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

भैया - आज मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि इंसान को रोज कुछ नया सीखना चाहिए।
भाभी - तो आज क्या सीखा?
भैया - कि रसोई में रखे डिब्बों के नाम याद रखना भी एक बड़ी उपलब्धि है।
भाभी - अच्छा! फिर बताइए, चीनी किस डिब्बे में है?
भैया - इतना नया ज्ञान एक दिन में काफी है!

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जीजा-साली जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

भाभी - आप कहते थे कि शादी के बाद मेरी हर बात मानेंगे।
भैया - बिल्कुल, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं।
भाभी - तो कल आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी?
भैया - क्योंकि तुमने कहा था कि अपनी मर्जी से कोई काम मत करना। मैं उसी का पालन कर रहा था!
 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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