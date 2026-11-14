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वायरल जोक्स: दुल्हन- सुनो जी, आपको मेरी कौन-सी आदत ज्यादा पसंद है? जवाब देते ही शर्मा गया दूल्हा

Sat, 14 Nov 2026 03:51 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 14 Nov 2026 03:51 PM IST
सार

Viral Jokes: दूल्हा-दुल्हन के रिश्ते में प्यार के साथ हंसी-मजाक और छोटी-छोटी नोकझोंक भी जिंदगी को खुशनुमा बनाती हैं। कभी एक का सवाल तो कभी दूसरे का जवाब पूरे माहौल को हंसी से भर देता है। इन मजेदार जोक्स को पढ़कर आप भी अपने पार्टनर के साथ कुछ हंसी भरे पल बिता सकते हैं।
 

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Funny Bride and Groom Jokes Hilarious Conversations After Marriage
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Amar Ujala

जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियां अक्सर छोटी-छोटी बातों में छिपी होती हैं। कभी सुबह साथ बैठकर चाय पीना, कभी बाजार में पसंद की चीज देखकर खुश हो जाना तो कभी दिनभर की थकान के बाद किसी अपने के साथ हंसते हुए कुछ पल बिताना। रिश्तों में यही छोटी-छोटी बातें प्यार और अपनापन बढ़ाती हैं। शादी के बाद तो दो लोगों की जिंदगी में ऐसे कई नए अनुभव जुड़ जाते हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं दूल्हा-दुल्हन के कुछ मजेदार जोक्स, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे।



दुल्हन - शादी से पहले आप कहते थे कि मेरे हर सपने को पूरा करेंगे।
दूल्हा - हां, बिल्कुल कहता था।
दुल्हन - तो मेरा एक सपना पूरा कर दीजिए।
दूल्हा - बताओ क्या है?
दुल्हन - मुझे सुबह उठकर कुछ देर और सोना है, आप मम्मी को समझा दीजिए कि नाश्ता थोड़ी देर से बनेगा!
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Funny Bride and Groom Jokes Hilarious Conversations After Marriage
जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

दूल्हा - तुम्हें पता है, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत सोचता हूं।
दुल्हन - अच्छा! फिर शादी का फैसला कितनी देर में लिया था?
दूल्हा - उसी दिन।
दुल्हन - यानी उस दिन आपने सोचना भूल गए थे!

Funny Bride and Groom Jokes Hilarious Conversations After Marriage
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

दुल्हन - सुनिए, अगर हम दोनों की पसंद अलग-अलग हो तो क्या करेंगे?
दूल्हा - फिर दोनों की पसंद का सम्मान करेंगे।
दुल्हन - अच्छा, आज खाने में क्या बनेगा?
दूल्हा - जो तुम्हें पसंद हो।
दुल्हन - और तुम्हारी पसंद?
दूल्हा - मेरा सम्मान कर लेना, खाना तुम्हारी पसंद का ही बना लेना!

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Funny Bride and Groom Jokes Hilarious Conversations After Marriage
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

दूल्हा - आज तुम इतनी खुश क्यों हो?
दुल्हन - आज मैंने अपना पुराना लक्ष्य पूरा कर लिया।
दूल्हा - कौन-सा लक्ष्य?
दुल्हन - बिना किसी की मदद लिए पूरे घर की सजावट बदल दी।
दूल्हा - वाह! फिर मुझे क्यों बुलाया था?
दुल्हन - तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम तारीफ कर सको!

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Funny Bride and Groom Jokes Hilarious Conversations After Marriage
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

दुल्हन - आपको मेरी कौन-सी आदत सबसे ज्यादा पसंद है?
दूल्हा - तुम्हारा हर बात का जवाब तैयार रखना।
दुल्हन - और कौन-सी आदत पसंद नहीं?
दूल्हा - यही कि मेरे पास जवाब तैयार करने का समय ही नहीं बचता!


(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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