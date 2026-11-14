जोक्स: लड़का - तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई झूठ बोल रहा है? लड़की ने दिया ऐसा जवाब कि छूट गई हंसी

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी की खूबसूरती छोटी-छोटी खुशियों में छिपी होती है। कभी सुबह उठकर पसंदीदा गाना सुन लेना, कभी दोस्तों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए गप्पे मारना, तो कभी किसी अपने का मजेदार मैसेज पढ़कर अचानक हंस पड़ना। ऐसे ही छोटे-छोटे पल दिनभर की थकान को दूर कर देते हैं। दोस्तों के बीच होने वाली हंसी-मजाक की बात ही कुछ अलग होती है। खासकर जब बातचीत लड़के और लड़की के बीच हो, तो सवाल-जवाब का सिलसिला और भी दिलचस्प हो जाता है। एक अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, तो दूसरा ऐसा जवाब दे देता है कि सामने वाले को हंसने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलता। कभी लड़की अपनी समझदारी से लड़के को चुप करा देती है तो कभी लड़का अपनी हाजिरजवाबी से बाजी मार लेता है। अगर आप भी कुछ देर के लिए रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर हंसना चाहते हैं, तो पढ़िए लड़का-लड़की के ये मजेदार जोक्स।



लड़का - तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है?

लड़की - जब वह अपनी बात समझाने के लिए जरूरत से ज्यादा उदाहरण देने लगे।

लड़का - ऐसा तो मैं कभी नहीं करता!

लड़की - देखो, अभी तुमने भी बिना पूछे सफाई दे दी।

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2 of 5 हिंदी चुटकुले - फोटो : freepik

लड़की - तुम्हारे हिसाब से अच्छी बातचीत किसे कहते हैं?

लड़का - जिसमें दोनों लोग एक-दूसरे की बात ध्यान से सुनें।

लड़की - और अगर दोनों एक साथ बोलने लगें?

लड़का - फिर उसे बातचीत नहीं, प्रतियोगिता कहते हैं!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

लड़का - तुम हर जगह समय से पहले कैसे पहुंच जाती हो?

लड़की - मैं निकलने से पहले तैयारी कर लेती हूं।

लड़का - मैं भी करता हूं, फिर भी देर हो जाती है।

लड़की - तुम तैयारी करते हो या निकलने से पहले अपनी चीजें ढूंढ़ते हो?

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

लड़की - अगर तुम्हें एक दिन के लिए अदृश्य होने की ताकत मिल जाए तो क्या करोगे?

लड़का - सबसे पहले बैंक जाऊंगा।

लड़की - फिर?

लड़का - बाहर आकर देखूंगा कि अदृश्य होने पर भी सुरक्षा गार्ड ने मुझे कैसे रोक लिया!

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik