चुटकुले: युवक- मन को शांत कैसे रखा जाए? बाबा का जवाब पढ़कर ठहाके लगाने को हो जाएंगे मजबूर

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक, कभी दोस्तों के साथ थोड़ी देर की गपशप, तो कभी रास्ते में किसी अनजान शख्स की मजेदार बात भी चेहरे पर मुस्कान ला देती है। रोजमर्रा की भागदौड़ में ऐसे छोटे-छोटे पल ही मन को हल्का करते हैं। कई बार किसी अनुभवी व्यक्ति की बातों में जिंदगी की बड़ी सीख छिपी होती है, लेकिन जब सामने सवाल पूछने वाला कोई तेज-तर्रार युवक हो, तो बातचीत का अंदाज ही बदल जाता है। बाबा अपनी समझदारी से युवक को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर युवक भी ऐसे सवाल और जवाब लेकर आता है कि बाबा को भी कुछ पल सोचना पड़ जाता है। तो चलिए, पढ़ते हैं बाबा और युवक के कुछ मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।
युवक - बाबा, मन को शांत कैसे रखा जाए?
बाबा - जब कोई तुम्हारी बुराई करे, तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ।
युवक - और अगर वही इंसान रोज बुराई करे?
बाबा - तो उसे रोज मुस्कुराकर देखो।
युवक - बाबा, फिर तो वो समझेगा कि मुझे उसकी बातों का असर ही नहीं होता!
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जोक्स इन हिंदी
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युवक - बाबा, सफलता पाने का सबसे आसान रास्ता क्या है?
बाबा - अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और रास्ते की मुश्किलों से मत घबराओ।
युवक - मतलब मोबाइल की तरह फोकस मोड लगा लूं?
बाबा - बेटा, तुम्हारी पीढ़ी हर बात का समाधान मोबाइल में ही ढूंढ़ती है!
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मजेदार फनी जोक्स
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युवक - बाबा, इंसान को अपनी गलतियों से क्या सीखना चाहिए?
बाबा - यह सीखना चाहिए कि गलती दोबारा न हो।
युवक - मैंने भी यही सीखा है।
बाबा - कैसे?
युवक - अब गलती करने से पहले ही घर वालों से पूछ लेता हूं, ताकि बाद में डांट न पड़े!
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वायरल जोक्स
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युवक - बाबा, लोग कहते हैं कि समय बहुत कीमती है। इसे बचाएं कैसे?
बाबा - फालतू कामों में समय बर्बाद मत करो।
युवक - सही कहा बाबा। तभी मैंने घड़ी देखना बंद कर दिया है।
बाबा - उससे समय कैसे बचेगा?
युवक - कम से कम हर पांच मिनट में समय देखने की आदत तो छूट गई!
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जोक्स का खजाना
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युवक - बाबा, जिंदगी में धैर्य रखना क्यों जरूरी है?
बाबा - क्योंकि हर अच्छी चीज सही समय पर मिलती है।
युवक - तो फिर बाबा, मेरी किस्मत कब बदलेगी?
बाबा - जब तुम कोशिश करना शुरू करोगे।
युवक - मतलब किस्मत भी बिना मेहनत के डिलीवरी नहीं करती!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)