Funny Jokes And Viral Chutkule in Hindi: हम सभी के लिए हंसना उतना ही फायदेमंद हैं जितना सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खान-पान। हंसने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। इस आपाधापी वाली जिंदगी में सेहतमद रहने के लिए हसंना बेहद जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से हंसते हैं, तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी सेहतमद रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार जोक्स लेकर आते हैं। आज भी मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप आपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



पत्नी- तुम बहुत स्वार्थी हो

पति- भगवान के वास्ते अब बताओ भी, हुआ क्या है?

पत्नी- जो तुम्हारे लैपटॉप में एक फोल्डर है, तुम उसका नाम Our Documents भी तो रख सकते थे न....

पति- अब पति ने माइक्रोसॉफ्ट को मोडिफिकेशन के लिए मेल किया है।