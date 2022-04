आज के मजेदार जोक्स: लड़की ने अचानक ही लड़के को जड़ दिया थप्पड़, वजह जानकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 7

Most Funny And Viral Chutkule in Hindi: हंसना हम सभी के लिए बेहद जरूरी होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिदंगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका हंसी है। हंसने से हम टेंशन से बच रहते हैं और मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



शादी के कुछ दिन बाद मुंह फुलाए पत्नी से पति ने पूछा...

पति- एक बात बताओ शादी से पहले तुम्हारे कितने ब्वॉयफ्रेंड थे ?

पत्नी अन्दर गई और एक लिफाफा लेकर आई, जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपये रखे थे।

पति- ये क्या है ?

पत्नी- मैं जब भी कोई ब्वॉयफ्रेंड बनाती थी,

तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देती थी।

यह सुनकर पति ने चावल के दाने गिने। कुल सात निकले।

बोला- सात हैं। कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किसलिए रखे हैं?

पत्नी- चार किलो चावल बेच दिए।

सदमे में पति