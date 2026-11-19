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जिंदगी में काम, जिम्मेदारियां और परेशानियां तो लगी ही रहती हैं, लेकिन इनके बीच हंसना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम हर दिन सिर्फ काम और तनाव के बारे में सोचते रहेंगे, तो छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना भूल जाएंगे। हंसने से मन हल्का होता है, मूड बेहतर होता है और कई बार मुश्किल से मुश्किल दिन भी थोड़ा आसान लगने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम रोजाना कुछ पल अपने लिए निकालें और खुलकर मुस्कुराएं। कभी दोस्तों के साथ मजाक कर लें, कभी परिवार के साथ हंसी-मजाक करें या फिर कोई मजेदार चुटकुला पढ़ लें। आखिर खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके का इंतजार क्यों करना? तो चलिए, आज पढ़ते हैं किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार नोकझोंक के चुटकुले।



मकान मालिक - तुमने इस महीने भी किराया देर से दिया है।

किराएदार - सर, मैं चाहता हूं कि आपको हर महीने किराया मिलने की खुशी थोड़ी देर तक बनी रहे।

मकान मालिक - वो कैसे?

किराएदार - समय से दे दूंगा तो खुशी जल्दी खत्म हो जाएगी!

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मकान मालिक - तुम्हारे कमरे की दीवार पर इतना बड़ा कैलेंडर क्यों लगा है?**

किराएदार - किराया देने की तारीख याद रखने के लिए।

मकान मालिक - फिर भी हर बार भूल जाते हो?

किराएदार - सर, तारीख याद रहती है, बस उस दिन जेब याद नहीं रहती!

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मकान मालिक - तुम्हारे घर में इतनी आवाजें क्यों आती हैं?**

किराएदार - सर, घर में परिवार रहता है।

मकान मालिक - थोड़ा शांति से नहीं रह सकते?

किराएदार - कोशिश तो करते हैं, लेकिन बच्चों को अभी तक किराए के नियम समझ नहीं आए हैं!

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मकान मालिक - तुमने घर में इतनी सारी बाल्टियां क्यों रखी हैं?**

किराएदार - पानी की समस्या रहती है न सर।

मकान मालिक - तो पानी की टंकी ठीक क्यों नहीं करवाते?

किराएदार - सर, टंकी आपकी है और बाल्टियां मेरी। मैंने अपनी तरफ से इंतजाम कर लिया!

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