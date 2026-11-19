1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी में हंसी का अपना ही महत्व है। दिनभर की भागदौड़, काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और छोटी-बड़ी परेशानियां कभी-कभी इंसान को इतना व्यस्त कर देती हैं कि वह मुस्कुराना तक भूल जाता है। ऐसे में हंसना हमारे लिए किसी छोटे से ब्रेक की तरह है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि तनाव से ध्यान हटाकर हमें कुछ पल सुकून भी देती है। जब हम खुलकर हंसते हैं, तो आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। इसलिए रोजाना कुछ मिनट हंसना और दूसरों को हंसाना जरूरी है। इसके लिए किसी महंगे मनोरंजन या खास मौके की जरूरत नहीं होती। परिवार के साथ बैठकर की गई थोड़ी-सी मस्ती, दोस्तों की कोई मजेदार बात या फिर कोई चुटकुला भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। तो चलिए, आज भाई-बहन की इसी प्यारी नोकझोंक पर आधारित कुछ नए जोक्स पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़कर आपको अपने घर के किस्से भी याद आ सकते हैं।



बहन - भैया, आप हमेशा कहते हो कि मैं बहुत समझदार हूं।

भाई - हां, बिल्कुल।

बहन - तो फिर मेरी एक बात मान लो।

भाई - क्या?

बहन - मुझे अपनी नई घड़ी दे दो।

भाई - देखो, समझदार होने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपना नुकसान भी समझदारी से करे!

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Jokes In Hindi

बहन - भैया, अगर मैं एक दिन के लिए आपकी जगह होती तो क्या करती?

भाई - सबसे पहले तो तुम मेरी अलमारी खोलती।

बहन - फिर?

भाई - फिर मेरी सारी चीजें अपनी बताकर ले जाती।

बहन - वाह! आपको तो मेरी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है!

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : @Santosh53172026

भाई - तुम हर बात पर मुझसे सलाह क्यों लेती हो?

बहन - क्योंकि आप बड़े हो।

भाई - और मेरी सलाह मानती क्यों नहीं?

बहन - सलाह लेने से पहले उम्र देखती हूं, मानने से पहले अक्ल!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बहन - भैया, आप बचपन में इतने शांत थे या अब हो गए हैं?

भाई - मैं बचपन से ही शांत हूं।

बहन - फिर मम्मी आपकी शिकायतें क्यों करती थीं?

भाई - क्योंकि उस समय तुम्हारी तरह मेरी शिकायत करने वाला कोई और नहीं था!

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik