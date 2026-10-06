फनी जोक्स: पति की बात सुनकर पत्नी गुस्से से लाल हो गई, पढ़िए वायरल चुटकुले

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



मुझे भी देखने दो, किसका एक्सीडेंट हुआ है...?

मोनू ने भीड़ को हटाते हुए बोला...!

जब कोई हटा नहीं, तो वह चिल्लाता हुआ बोला-

जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसका बेटा हूं...!

रास्ता मिल गया और मोनू ने देखा तो एक बंदर मरा पड़ा था...!



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

जब पतिदेव से हो गई गलती से मिस्टेक

पली - तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो ?

पति- देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है....

गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं।

पति की बात सुनकर पत्नी गुस्से से लाल हो गई।



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik