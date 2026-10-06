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फनी जोक्स: पति की बात सुनकर पत्नी गुस्से से लाल हो गई, पढ़िए वायरल चुटकुले

Tue, 06 Oct 2026 07:58 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 06 Oct 2026 07:58 PM IST
सार

फनी जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। 

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Funny Jokes in Hindi Husband Wife Jokes in Hindi Majedar Chutkule in Hindi
जोक्स - फोटो : अमर उजाला

फनी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



मुझे भी देखने दो, किसका एक्सीडेंट हुआ है...?
मोनू ने भीड़ को हटाते हुए बोला...!
जब कोई हटा नहीं, तो वह चिल्लाता हुआ बोला-
जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसका बेटा हूं...!
रास्ता मिल गया और मोनू ने देखा तो एक बंदर मरा पड़ा था...!
 
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Funny Jokes in Hindi Husband Wife Jokes in Hindi Majedar Chutkule in Hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

जब पतिदेव से हो गई गलती से मिस्टेक
पली - तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो ?
पति- देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है....
गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं।
पति की बात सुनकर पत्नी गुस्से से लाल हो गई।
 

Funny Jokes in Hindi Husband Wife Jokes in Hindi Majedar Chutkule in Hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

चिंटू को खुशी के मारे उछलते देख, 
दोस्त ने पूछा- क्या हुआ इतना खुश कैसे है?
चिंटू- आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने मेट्रो में बात की
दोस्त- वाह! क्या बात हुई?
चिंटू- मैं बैठा हुआ था और लड़की बोली उठो ये लेडीज सीट है... 

टीटीई के हाथ में टैब देखते ही मचल गया नन्हा पैसेंजर, फिर जो हुआ वो देखकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पत्नी- ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियां लिखते हो कि 'ये तेरी जुल्फें है जैसे रेशम की डोर'
ये किसके लिये लिखते हो ?
पति- पगली तेरे लिये ही लिखता हूँ, मेरी जानू !
पत्नी- तो फिर वो ही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो... 

मजेदार चुटकुले: साली- आप हमेशा मेरी दीदी की तारीफ क्यों करते हैं? जीजा ने दिया ऐसा जवाब कि हो गई भरपूर धुनाई

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वायरल जोक्स - फोटो : freepik

इंस्पेक्टर- इतनी शराब क्यों पी रखी है ?
शराबी- मजबूरी है भइया
इंस्पेक्टर- कैसी मजबूरी?
शराबी- शराब की बोतल का ढक्कन खो गया था...

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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