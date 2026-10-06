टीटीई के हाथ में टैब देखते ही मचल गया नन्हा पैसेंजर, फिर जो हुआ वो देखकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

ट्रेन में सफर के दौरान टीटीई को टिकट चेक करते तो आपने कई बार देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी नन्हे पैसेंजर को टीटीई के हाथ से टिकट चेक करने वाला टैब छीनने की कोशिश करते देखा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही मजेदार नजारा देखने को मिल रहा है। एक छोटा बच्चा टीटीई के हाथ में मौजूद टैब को देखकर ऐसा मचलता है कि आखिरकार दोनों के बीच इसे लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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वीडियो में टीटीई ट्रेन के एसी कोच में यात्रियों के टिकट चेक करते नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में टिकट चेक करने वाला स्मार्ट डिवाइस है। इसी दौरान एक बच्चे की नजर उस टैब पर पड़ जाती है। बच्चा शायद उसे कोई कार्टून देखने वाला डिवाइस समझ बैठता है। इसके बाद वह टीटीई से टैब लेने की कोशिश करने लगता है।टीटीई बच्चे को टैब देने के लिए तैयार नहीं होते। इसकी वजह भी साफ है। इस डिवाइस में यात्रियों के टिकट से जुड़ी जरूरी जानकारी होती है। ऐसे में बच्चे के हाथ में देने से उसमें कुछ गड़बड़ी होने का डर हो सकता है। लेकिन बच्चा भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है।वीडियो में दोनों के बीच टैब को लेकर हल्की-फुल्की खींचातानी होती दिखाई देती है। आखिरकार बच्चे की मासूम जिद के आगे टीटीई को भी हार माननी पड़ती है। बच्चा टैब लेकर अपनी मम्मी की सीट के पास पहुंच जाता है और उसमें कुछ देखने या ढूंढने की कोशिश करता है। हालांकि, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद बच्चा और टीटीई फिर से टैब को लेकर खींचतान करते नजर आते हैं। इस पूरे मोमेंट को देखकर आसपास मौजूद लोग भी इसे मजेदार अंदाज में लेते दिखाई देते हैं।यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "छोटे पैसेंजर की जिद के आगे टीटीई साहब ने भी हार मान ली।" वीडियो पर यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि बच्चा सोच रहा होगा कि आज टिकट वही चेक करेगा। वहीं दूसरे ने मजाक में कहा कि अब इसमें यूट्यूब चलेगा। एक और यूजर को तो इसमें 'बेबी शार्क डू डू डू-डू' चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने बच्चों में बढ़ते फोन और स्क्रीन के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई है।