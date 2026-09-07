फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Devar Bhabhi jokes in hindi Devar Bhabhi chutkule in Hindi Jokes Funny

जोक्स: भाभी जी- देवर जी क्या हुआ, क्यों उदास हो? देवर की बात सुनकर भाभी के उड़े होश

Mon, 07 Sep 2026 07:32 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 07 Sep 2026 07:32 PM IST
सार

जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। 

विज्ञापन
Devar Bhabhi jokes in hindi Devar Bhabhi chutkule in Hindi Jokes Funny
जोक्स - फोटो : AI

जोक्स: हंसने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हंसने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी समय निकालकर हंस सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को हंसने की सलाह देते हैं। हंसने में आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कॉमेडी फिल्में, टीवी शो या चुटकुले पढ़कर भी हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा, तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी...! 
पति - कितना काम करेगी तू...? ला ये झाड़ू मुझे दे दे, रात के दो बजे हैं, सोना नहीं है क्या...? कुछ तो अपना ख्याल कर पगली...! 
ये सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए...!
 
Devar Bhabhi jokes in hindi Devar Bhabhi chutkule in Hindi Jokes Funny
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

भाभी जी- देवर जी, क्या हुआ, क्यों उदास हो?
देवर- आज मैं फिर जुए में हार गया।
भाभी जी- देखो देवर जी, जुआ नहीं खेलते। यह ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उससे अगले दिन हार जाओगे।
देवर- बस भाभी, मैं समझ गया! आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा।
 

Devar Bhabhi jokes in hindi Devar Bhabhi chutkule in Hindi Jokes Funny
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पत्नी- मैं तुमसे बात नहीं करती, जाओ मैं तुम्हें तलाक देती हूं।
पति- ये लो चॉकलेट खाओ, शुभ काम में देरी कैसी।

 जोक्स: जीजा से साली- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

विज्ञापन
विज्ञापन
Devar Bhabhi jokes in hindi Devar Bhabhi chutkule in Hindi Jokes Funny
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पप्पू- परीक्षा खत्म होते ही जिम ज्वॉइन कर लूंगा।
गप्पू- क्यों? 
पप्पू- रिजल्ट आने तक मार झेलने लायक तो बॉडी बन ही जाएगी।

हिंदी जोक्स: इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर छूट जाएगी हंसी, पढ़िए वायरल जोक्स

विज्ञापन
Devar Bhabhi jokes in hindi Devar Bhabhi chutkule in Hindi Jokes Funny
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मेंढक और चिंटू की बहस छिड़ी।
मेंढक- तुम में दिमाग नहीं है।
चिंटू- है..
मेंढक- नहीं है..
चिंटू- है…
इतने में मेंढक पानी में कूद गया।
चिंटू- ले अब इसमें सुसाइड करने वाली क्या बात थी भला...

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed