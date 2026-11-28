1 of 5 दूल्हा-दुल्हन के मजेदार जोक्स - फोटो : AI







Link Copied



जिंदगी में खुश रहने के लिए हर दिन कोई खास वजह मिले, यह जरूरी नहीं है। कई बार सुबह की चाय के साथ परिवार की हंसी-मजाक भरी बातें, किसी दोस्त का मजेदार मैसेज या फिर रास्ते में हुई छोटी-सी घटना भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम, घर और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हंसना और मुस्कुराना कहीं पीछे छूट जाता है। जबकि दिन में कुछ पल खुलकर हंसना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, पढ़ते हैं दूल्हा-दुल्हन के कुछ नए और मजेदार जोक्स।



दूल्हा - तुम्हें शादी के बाद सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा?

दुल्हन - यह कि अब मेरी हर बात सुनने के लिए घर में एक इंसान हमेशा मौजूद रहेगा।

दूल्हा - और मुझे यह अच्छा लगा कि अब मेरी हर बात सुनने के लिए घर में एक इंसान हमेशा मौजूद रहेगा।

दुल्हन - फर्क बस इतना है कि तुम्हें सुनना पड़ेगा और मुझे सुनाना है!

Trending Videos

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

दुल्हन - सुनिए, अगर मैं कभी रास्ता भूल जाऊं तो आप मुझे कैसे ढूंढेंगे?

दूल्हा - तुम्हारे मोबाइल पर फोन करूंगा।

दुल्हन - और अगर फोन बंद हुआ तो?

दूल्हा - फिर तुम्हारी पसंद की दुकान पर चला जाऊंगा, तुम वहां जरूर मिलोगी!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

दूल्हा - तुमने शादी से पहले कहा था कि तुम्हें घूमना बहुत पसंद है।

दुल्हन - हां, तो क्या हुआ?

दूल्हा - अब तक हम सिर्फ बाजार और रिश्तेदारों के घर गए हैं।

दुल्हन - अरे, शादी के बाद असली घूमना तो शॉपिंग मॉल में होता है। अभी तो तुम्हारा परिचय कराया है!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

दुल्हन - सुनिए, आपको मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?

दूल्हा - तुम्हारा समझदारी से फैसले लेना।

दुल्हन - और अगर मैं कोई गलत फैसला ले लूं?

दूल्हा - तब भी अच्छी लगती है, क्योंकि उसे सुधारने का फैसला भी तुम्हीं लेती हो!

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik