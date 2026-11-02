देसी जोक्स: साली के सवाल का जीजा ने दिया ऐसा जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते गिर जाएंगे आप

1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock







Link Copied



देसी जोक्स: जीजा और साली का रिश्ता हंसी-मजाक, नोकझोंक और मीठी शरारतों से भरा होता है। जब भी जीजा जी और साली आमने-सामने आते हैं, तो बातों ही बातों में हंसी का माहौल बन जाता है। कभी साली अपने जीजा की टांग खींचती है, तो कभी जीजा जी मजेदार जवाब देकर सबको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। इसी प्यारे रिश्ते की मजेदार नोकझोंक और हंसाने वाली बातों को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं जीजा-साली के चटपटे और धमाकेदार चुटकुले। तो तैयार हो जाइए हंसते-हंसते लोटपोट होने के लिए!



उर्दू के टीचर ने सवाल पूछा - 'नाकाम इश्क' और 'मुकम्मल इश्क' में क्या फर्क होता है...?

छात्र ने जवाब दिया - 'नाकाम इश्क' बेहतरीन शायरी करता है,

गजल गाता है, पहाड़ों में घूमता है, उम्दा शराब पीता है।

और 'मुकम्मल इश्क' सब्जी के साथ मुफ्त में धनिया कैसे मिले, रास्ते से ब्रेड लाते और दाल में नमक ज्यादा के फेर में दम तोड़ देता है।



Trending Videos

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली- अच्छा जीजू ये बताओ कि प्यार कब होता है ?

जीजा- जब राहु, केतु और शनि की दशा खराब हो,

आपका मंगल कमजोर हो और भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो...



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik