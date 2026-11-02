जोक्स: टीचर- पास्ट और फ्यूचर टेंस की कोई परिभाषा देकर बताओ, फिर छात्र ने दिया गजब का जवाब

जोक्स: हंसी-मजाक और मनोरंजन हर किसी को पसंद होता है। अगर आप भी दिनभर की थकान और तनाव को भूलकर खुलकर हंसना चाहते हैं, तो आपके लिए मजेदार चुटकुले और हंसाने वाले जोक्स लेकर आए हैं। इन चुटकुलों को पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ आएगी। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला।





एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी,

पुजारी - क्या हुआ बेटी...?

औरत - बाबा, कल रात मेरे पति गुजर गए...

पुजारी - ओहो... बहुत बुरा हुआ...

उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा क्या बेटी...?

औरत - हां, कह रहे थे 'मेरा गला छोड़ दे डायन...!'

पुजारी बेहोश...

पति ने पत्नी का हालचाल जानने के लिए मैसेज टाइप किया,

"कैसा है सिरदर्द"

लेकिन गलती से टाइप हो गया..

"कैसी हो सिरदर्द"

ऑफिस से निकले पति को 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन घर जाने की हिम्मत नही हो रही है...!



