जोक्स: टीचर- पास्ट और फ्यूचर टेंस की कोई परिभाषा देकर बताओ, फिर छात्र ने दिया गजब का जवाब

जोक्स: हंसी-मजाक और मनोरंजन हर किसी को पसंद होता है। अगर आप भी दिनभर की थकान और तनाव को भूलकर खुलकर हंसना चाहते हैं, तो आपके लिए मजेदार चुटकुले और हंसाने वाले जोक्स लेकर आए हैं। इन चुटकुलों को पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ आएगी। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला।
एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी,
पुजारी - क्या हुआ बेटी...?
औरत - बाबा, कल रात मेरे पति गुजर गए...
पुजारी - ओहो... बहुत बुरा हुआ...
उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा क्या बेटी...?
औरत - हां, कह रहे थे 'मेरा गला छोड़ दे डायन...!'
पुजारी बेहोश...
पति ने पत्नी का हालचाल जानने के लिए मैसेज टाइप किया,
"कैसा है सिरदर्द"
लेकिन गलती से टाइप हो गया..
"कैसी हो सिरदर्द"
ऑफिस से निकले पति को 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन घर जाने की हिम्मत नही हो रही है...!
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वायरल चुटकुले
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एक कंजूस पति को करंट लगा
पत्नी- आप ठीक तो हो ना?
पति- मैं ठीक हूं, तू मीटर देख...यूनिट कितना बढ़ा...
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मजेदार फनी जोक्स
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टीचर- पास्ट और फ्यूचर टेंस की कोई परिभाषा देकर बताओ!
चिंटू- एक खूबसूरत लड़की को देख कर बूढ़े पास्ट टेंस में और लड़के फ्यूचर टेंस में चले जाते हैं !!!
जोक्स: तुम हर समय मोबाइल में क्यों लगी रहती हो? बेटी ने दिया ऐसा जवाब कि हंस पड़ेंगे आप
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वायरल फनी जोक्स
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छुट्टी के लिए कर्मचारी ने बॉस से बताई कमाल की वजह,
कर्मचारी- सर, मुझे दो दिन की छुट्टी चाहिए...
बॉस- क्या काम है, किसलिए छुट्टी चाहिए?
कर्मचारी- काम तो कुछ खास नहीं है, बस लेकर देखना है कि छुट्टी कैसी होती है...
जोक्स पर आप भी हंसते हैं? आखिर क्या है हंसी के पीछे की वैज्ञानिक वजह
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मजेदार फनी जोक्स
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पत्नी- उठो सुबह हो गई,
पति- आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए...
पत्नी- रात में जिस जानू से चैट कर रहे थे, वो मेरी दूसरी ID है,
अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है...
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)