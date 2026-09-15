पत्नी से पति- कम से कम आज ये दिन तो न देखना पड़ता, पढ़िए मजेदार चुटकुले

हिंदी जोक्स: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....
पत्नी- तुम मुझे पहले जितना प्यार नहीं करते,
शादी से पहले तो पड़ोस की छत से कूदकर
मुझसे मिलने आ जाते थे
पति- अब सोचता हूं कि साला उसी छत से
गिर क्यों नहीं गया,
कम से कम आज ये दिन तो न देखना पड़ता.....
आधी रात को अपनी मोटी पत्नी को जगा कर पति बोला-
घुट-घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना
पत्नी- एकदम से मर जाना अच्छा होता है
पति- तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दे,
और किस्सा खत्म कर मेरा.....
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मजेदार जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
पप्पू तांत्रिक की खूबसूरत सेक्रेटरी का हाथ पकड़कर बोला-
आपका प्लान क्या है?
सेक्रेटरी- शादी से लेकर विदाई
पप्पू- बस..बस..मतलब पटी-पटाई हो
सेक्रेटरी पप्पू के गाल पर थप्पड़ मारकर बोली-
बाबा की सर्विस है, इडियट......
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वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया
स्वर्ग में उसे परी मिली और बोली- तुम कौन हो?
काला आदमी परी को इम्प्रेस करने के लिए बोला-
मैं टाइटैनिक का हीरो हूं
परी- टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी.....
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर, खिलखिलाकर हंसेगे आप
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वायरल फनी चुटकुले
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महिला- मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते
पडिंत- जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो
महिला- एक बार छोड़ा था, पड़ोसन के घर बैठे मिले......
पंडित जी- तो बताइए, आप अपने पति के भविष्य के
बारे में क्या जानना चाहती हैं?
महिला- आप बस मुझे मेरे पति के बीते कल
के बारे में बता दीजिए
उसके हिसाब से उनका भविष्य तो मैं तय करुंगी......
एक मेंढक ज्योतिषी के पास गया और अपना भविष्य पूछा
ज्योतिषी- एक लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी
मेंढक खुशी से उछलते हुए- कहां मिलेगी ?
ज्योतिषी- बायोलॉजी की लैब में......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)