Chutkule in Hindi: स्टूडेंट- सर पूरी लाइन तो याद नहीं, लास्ट की याद है, सुनकर टीचर हुआ बेहोश

1 of 7

Chutkule in Hindi: हंसने मुस्कुराने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है। हंसना आज की जरूरत है, क्योंकि यह हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



संता अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी को नए नंबर से फोन लगाता है।

संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

लड़की- तू चिंटू बोल रहा है न?

संता- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...

लड़की-तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न

संता- चौंककर हां, बिलकुल सही

लड़की- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

पप्पू- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू

लड़की- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी

उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...

2 of 7

स्टूडेंट- सर पूरी लाइन तो याद नहीं, लास्ट की याद है।

टीचर- चलो लास्ट की ही सुनाओ।

स्टूडेंट- .......और इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं।

जवाब सुनकर टीचर बेहोश





3 of 7

ट्रेन में रेलवे टीटी- बंगाली बाबा कहां जाना है?

बंगाली बाबा- जहां राम का जन्म हुआ।

रेलवे टीटी- टिकट दिखा दो बंगाली बाबा

बंगाली बाबा- नहीं है बालक

रेलवे टीटी- तो चलो

बंगाली बाबा- कहां बालक?

रेलवे टीटी- जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था।





4 of 7

पंडित जी ने पप्पू का हाथ देखा और बोले- बेटा तुम बहुत पढ़ोगे।

पप्पू- पंडित जी मैं तो पढ़ 5 साल से रहा हूं, ये बता दो कि पास कब होऊंगा।





5 of 7

नौकरानी- मैडम जी मैंने आपको जलते मकान से निकालकर जलने से बचाई थी, इसलिए 500 रुपये दीजिए।

मैडम– यह लो 200 रुपये।

नौकरानी- दौ सौ ही क्यों?

मैं- क्योंकि उस वक्त मैं अधमरी थी।