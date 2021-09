आज के मजेदार जोक्स: जब मास्टर जी की ड्यूटी अफ्रीका के जंगली आदिवासी क्षेत्र में लगी, पढ़िए मजेदार चुटकुले

{"_id":"6146c31f8ebc3eb25e1ab4a3","slug":"aaj-ke-jokes-today-jokes-in-hindi-latest-jokes-in-hindi-husband-wife-jokes-in-hindi-funny-jokes-in-hindi-viral-jokes-teacher-student-jokes-comedy-jokes-chutkule","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u091c \u0915\u0947 \u092e\u091c\u0947\u0926\u093e\u0930 \u091c\u094b\u0915\u094d\u0938: \u091c\u092c \u092e\u093e\u0938\u094d\u091f\u0930 \u091c\u0940 \u0915\u0940 \u0921\u094d\u092f\u0942\u091f\u0940 \u0905\u092b\u094d\u0930\u0940\u0915\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0902\u0917\u0932\u0940 \u0906\u0926\u093f\u0935\u093e\u0938\u0940 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u0940, \u092a\u0922\u093c\u093f\u090f \u092e\u091c\u0947\u0926\u093e\u0930 \u091a\u0941\u091f\u0915\u0941\u0932\u0947","category":{"title":"Humour","title_hn":"\u0939\u0902\u0938\u0940-\u0920\u091f\u094d\u0920\u093e","slug":"humour"}}

जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला...





अंग्रेज - What is This?



हलवाई - जी दही।



अंग्रेज - What is Dahi?



हलवाई - Milk sleeps at night and morning becomes tight...