फीचर डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 06 Oct 2018 12:23 PM IST

हाथों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां अपने आप में एक पूरी कहानी होती हैं। यही वजह है कि 80 साल पुरानी एक पेंटिंग इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये तस्वीर अमेरिकंस की है। जिसमें हर एक व्यक्ति की कलाकृति अलग अलग पोज में है। इस पेटिंग का टाइटल 'Mr Pynchon and the Settling of Springfield' है।