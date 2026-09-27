हरियाणा के अंबाला स्थित धूलकोट गांव क्षेत्र में रविवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक निर्माणाधीन भवन की छत का लेंटर डालते समय अचानक पूरी इमारत भरभराकर नीचे गिर गई। हादसे के समय मौके पर कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक हादसे में चार मजदूरों की मौत हो चुकी है।
हरियाणा में हादसा: लेंटर डालते ही भरभराकर गिरा, 40-50 मजदूर कर रहे थे काम; चार की मौत, कई फंसे, रेस्क्यू जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबाला Published by: विकास कुमार Updated Sun, 27 Sep 2026 06:50 PM IST
सार
मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और डायल 112 की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मलबे से निकालकर अब तक 10 घायल श्रमिकों को अंबाला सिटी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है।
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