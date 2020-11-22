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पढ़िए इस खूनी संघर्ष की कहानी, यहां थाने में हो रही थी बातचीत, गांव में रिश्तेदारों ने कर दी थी मां-बेटे की हत्या

अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।, Updated Sun, 22 Nov 2020 03:44 PM IST
घटनास्थल व मृत मां-बेटे की फाइल फोटो।
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घटनास्थल व मृत मां-बेटे की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।
आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। यहां सगे भाईयों में मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया था कि कई परिवारों की खुशियां तबाह हो गई। मारपीट के दौरान एक भाई की पत्नी और उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। हैरान करने वाली बात ये रही कि घटना वाली सुबह मारपीट की सूचना पुलिस को मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस तब मौके पर पहुंची ही नहीं थी। मारपीट के बाद दोनों पक्ष पहले अस्पताल फिर थाने पहुंचे। पुलिस थाने में बैठकर विवाद सुलझाने में जुटी रही। नतीजा यह हुआ कि एक भाई के रिश्तेदारों ने गांव में दूसरे भाई की पत्नी और युवा बेटे को मार डाला। आगे की स्लाइड्स में पढ़िए पूरी कहानी...
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मृत हेमलता की फाइल फोटो।
मृत हेमलता की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी।
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : अमर उजाला।
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