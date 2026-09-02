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जन्माष्टमी 2026: ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मॉडर्न आउटफिट के साथ ऐसे करें स्टाइल, दिखेंगी सबसे अलग

Wed, 02 Sep 2026 01:21 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 02 Sep 2026 01:21 PM IST
सार

Modern Outfit Ideas: आजकल इंडो-वेस्टर्न फैशन काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी को सिंपल मॉडर्न कपड़ों के साथ पहनने से लुक में एलिगेंस के साथ-साथ एक ट्रेंडी टच भी आता है। 

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Janmashtami 2026 Fashion: How to Style Traditional Jewellery with Modern Outfits
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक - फोटो : Ai

Janmashtami 2026 Fashion: जन्माष्टमी सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि इस दिन पारंपरिक अंदाज में तैयार होने का भी खास उत्साह रहता है। महिलाएं और लड़कियां इस मौके पर एथनिक आउटफिट्स के साथ खूबसूरत ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। हालांकि, अगर आप इस बार कुछ अलग और स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं, तो ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मॉडर्न आउटफिट्स के साथ पेयर करके एक शानदार फ्यूजन लुक क्रिएट कर सकती हैं।



आजकल इंडो-वेस्टर्न फैशन काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी को सिंपल मॉडर्न कपड़ों के साथ पहनने से लुक में एलिगेंस के साथ-साथ एक ट्रेंडी टच भी आता है। ऑक्सीडाइज्ड झुमके, चोकर, मांगटीका, चूड़ियां या स्टेटमेंट नेकलेस को सही आउटफिट के साथ पेयर करके आप जन्माष्टमी के लिए बेहद आकर्षक लुक पा सकती हैं।

खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत या भारी-भरकम आउटफिट की जरूरत नहीं है। बस ज्वेलरी और कपड़ों के रंग और डिजाइन का सही बैलेंस बनाना जरूरी है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मॉडर्न आउटफिट्स के साथ स्टाइल करने के आसान तरीके।
Janmashtami 2026 Fashion: How to Style Traditional Jewellery with Modern Outfits
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक - फोटो : Ai

मॉडर्न कुर्ती के साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके

अगर आप जन्माष्टमी पर सिंपल और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो प्लेन या प्रिंटेड मॉडर्न कुर्ती के साथ बड़े ऑक्सीडाइज्ड झुमके पहन सकती हैं। इसके साथ हल्का मेकअप और खुले बाल लुक को और खूबसूरत बना सकते हैं।

Janmashtami 2026 Fashion: How to Style Traditional Jewellery with Modern Outfits
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक - फोटो : Ai
इंडो-वेस्टर्न ड्रेस के साथ चोकर

इंडो-वेस्टर्न ड्रेस या लॉन्ग ड्रेस के साथ ट्रेडिशनल चोकर एक शानदार कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर ड्रेस का रंग हल्का है, तो गोल्डन या कुंदन चोकर पहनकर आप लुक को फेस्टिव बना सकती हैं।
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Janmashtami 2026 Fashion: How to Style Traditional Jewellery with Modern Outfits
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक - फोटो : Ai

शर्ट और स्कर्ट के साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी

कुछ नया ट्राई करने के लिए सॉलिड कलर की शर्ट को फ्लोई स्कर्ट के साथ पेयर करें और इसके साथ ट्रेडिशनल नेकलेस या झुमके पहनें। यह लुक मॉडर्न होने के साथ जन्माष्टमी की फेस्टिव वाइब भी देगा।

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Janmashtami 2026 Fashion: How to Style Traditional Jewellery with Modern Outfits
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक - फोटो : Ai

पेस्टल आउटफिट के साथ कुंदन ज्वेलरी

पेस्टल शेड्स इस समय बेहद एलिगेंट लगते हैं। पेस्टल पिंक, पीच, लैवेंडर या मिंट ग्रीन आउटफिट के साथ कुंदन या पोल्की स्टाइल ज्वेलरी पहनकर सॉफ्ट और रॉयल लुक पाया जा सकता है।
 

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