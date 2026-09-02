{"_id":"6a97c6ff808a121e5e03b0f2","slug":"janmashtami-2026-fashion-how-to-style-traditional-jewellery-with-modern-outfits-2026-09-02","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"जन्माष्टमी 2026: ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मॉडर्न आउटफिट के साथ ऐसे करें स्टाइल, दिखेंगी सबसे अलग","category":{"title":"Fashion","title_hn":"फैशन","slug":"fashion"}}
जन्माष्टमी 2026: ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मॉडर्न आउटफिट के साथ ऐसे करें स्टाइल, दिखेंगी सबसे अलग
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:21 PM IST
सार
Modern Outfit Ideas: आजकल इंडो-वेस्टर्न फैशन काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी को सिंपल मॉडर्न कपड़ों के साथ पहनने से लुक में एलिगेंस के साथ-साथ एक ट्रेंडी टच भी आता है।
विज्ञापन
1 of 6
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक
- फोटो : Ai
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Janmashtami 2026 Fashion: जन्माष्टमी सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि इस दिन पारंपरिक अंदाज में तैयार होने का भी खास उत्साह रहता है। महिलाएं और लड़कियां इस मौके पर एथनिक आउटफिट्स के साथ खूबसूरत ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। हालांकि, अगर आप इस बार कुछ अलग और स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं, तो ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मॉडर्न आउटफिट्स के साथ पेयर करके एक शानदार फ्यूजन लुक क्रिएट कर सकती हैं।
आजकल इंडो-वेस्टर्न फैशन काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी को सिंपल मॉडर्न कपड़ों के साथ पहनने से लुक में एलिगेंस के साथ-साथ एक ट्रेंडी टच भी आता है। ऑक्सीडाइज्ड झुमके, चोकर, मांगटीका, चूड़ियां या स्टेटमेंट नेकलेस को सही आउटफिट के साथ पेयर करके आप जन्माष्टमी के लिए बेहद आकर्षक लुक पा सकती हैं।
खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत या भारी-भरकम आउटफिट की जरूरत नहीं है। बस ज्वेलरी और कपड़ों के रंग और डिजाइन का सही बैलेंस बनाना जरूरी है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मॉडर्न आउटफिट्स के साथ स्टाइल करने के आसान तरीके।
2 of 6
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक
- फोटो : Ai
मॉडर्न कुर्ती के साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके
अगर आप जन्माष्टमी पर सिंपल और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो प्लेन या प्रिंटेड मॉडर्न कुर्ती के साथ बड़े ऑक्सीडाइज्ड झुमके पहन सकती हैं। इसके साथ हल्का मेकअप और खुले बाल लुक को और खूबसूरत बना सकते हैं।
3 of 6
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक
- फोटो : Ai
इंडो-वेस्टर्न ड्रेस के साथ चोकर
इंडो-वेस्टर्न ड्रेस या लॉन्ग ड्रेस के साथ ट्रेडिशनल चोकर एक शानदार कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर ड्रेस का रंग हल्का है, तो गोल्डन या कुंदन चोकर पहनकर आप लुक को फेस्टिव बना सकती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 6
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक
- फोटो : Ai
शर्ट और स्कर्ट के साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी
कुछ नया ट्राई करने के लिए सॉलिड कलर की शर्ट को फ्लोई स्कर्ट के साथ पेयर करें और इसके साथ ट्रेडिशनल नेकलेस या झुमके पहनें। यह लुक मॉडर्न होने के साथ जन्माष्टमी की फेस्टिव वाइब भी देगा।
विज्ञापन
5 of 6
पारंपरिक ज्वेलरी में माॅडर्न लुक
- फोटो : Ai
पेस्टल आउटफिट के साथ कुंदन ज्वेलरी
पेस्टल शेड्स इस समय बेहद एलिगेंट लगते हैं। पेस्टल पिंक, पीच, लैवेंडर या मिंट ग्रीन आउटफिट के साथ कुंदन या पोल्की स्टाइल ज्वेलरी पहनकर सॉफ्ट और रॉयल लुक पाया जा सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।