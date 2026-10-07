Skin Care Tips: चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने, लाल बंप्स या खुरदुरापन नजर आने लगे तो अक्सर लोग इसे सिर्फ पिंपल्स समझ लेते हैं। लेकिन चेहरे पर दाने निकलने के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं।





मौसम में बदलाव, ज्यादा पसीना, त्वचा पर तेल और गंदगी का जमा होना, नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल या हार्मोनल बदलाव जैसी वजहों से भी त्वचा पर अचानक छोटे दाने दिखाई दे सकते हैं। कई बार हेयर प्रोडक्ट या मेकअप भी चेहरे की त्वचा को प्रभावित कर सकता है।हर तरह के दाने एक जैसे नहीं होते और उनका इलाज भी एक जैसा नहीं होता।



इसलिए बिना कारण जाने बार-बार अलग-अलग क्रीम या घरेलू नुस्खे आजमाना समस्या को बढ़ा सकता है। अगर दाने लंबे समय तक बने रहें, उनमें खुजली या दर्द हो, तेजी से फैलें या बार-बार वापस आते रहें, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। आइए जानते हैं चेहरे पर अचानक छोटे दाने निकलने की 6 आम वजहें, जिन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं है।