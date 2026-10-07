Skin Care Tips: चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने, लाल बंप्स या खुरदुरापन नजर आने लगे तो अक्सर लोग इसे सिर्फ पिंपल्स समझ लेते हैं। लेकिन चेहरे पर दाने निकलने के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं।
मौसम में बदलाव, ज्यादा पसीना, त्वचा पर तेल और गंदगी का जमा होना, नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल या हार्मोनल बदलाव जैसी वजहों से भी त्वचा पर अचानक छोटे दाने दिखाई दे सकते हैं। कई बार हेयर प्रोडक्ट या मेकअप भी चेहरे की त्वचा को प्रभावित कर सकता है।हर तरह के दाने एक जैसे नहीं होते और उनका इलाज भी एक जैसा नहीं होता।
इसलिए बिना कारण जाने बार-बार अलग-अलग क्रीम या घरेलू नुस्खे आजमाना समस्या को बढ़ा सकता है। अगर दाने लंबे समय तक बने रहें, उनमें खुजली या दर्द हो, तेजी से फैलें या बार-बार वापस आते रहें, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। आइए जानते हैं चेहरे पर अचानक छोटे दाने निकलने की 6 आम वजहें, जिन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं है।
ज्यादा तेल और बंद पोर्स
जब त्वचा में सीबम यानी प्राकृतिक तेल ज्यादा बनने लगता है, तो मृत त्वचा कोशिकाओं के साथ मिलकर पोर्स को बंद कर सकता है। इससे छोटे बंप्स या मुंहासे दिखाई दे सकते हैं। खासकर ऑयली स्किन वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा नजर आ सकती है। चेहरे को बार-बार छूने या बहुत ज्यादा रगड़ने से भी त्वचा में जलन बढ़ सकती है।
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उमस वाली गर्मी
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पसीना और गर्मी
गर्म मौसम में ज्यादा पसीना आने से त्वचा पर छोटे लाल दाने दिखाई दे सकते हैं। लंबे समय तक पसीना त्वचा पर रहने और घर्षण होने से भी परेशानी बढ़ सकती है। वर्कआउट या ज्यादा पसीना आने के बाद चेहरे को धीरे से साफ करना और त्वचा को सूखा रखना मददगार हो सकता है।
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makeup
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नया कॉस्मेटिक या स्किनकेयर प्रोडक्ट
अगर हाल ही में आपने नया फेस क्रीम, सनस्क्रीन, मेकअप, सीरम या हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया है और उसके बाद चेहरे पर दाने निकल आए हैं, तो प्रोडक्ट से होने वाली इरिटेशन या रिएक्शन एक संभावित कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस्तेमाल किए जा रहे प्रोडक्ट्स की समीक्षा करना जरूरी है। लगातार परेशानी रहने पर विशेषज्ञ से सलाह लें।
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हार्मोनल बदलाव
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हार्मोनल बदलाव
हार्मोन में बदलाव के दौरान भी चेहरे पर मुंहासे या छोटे दाने बढ़ सकते हैं। किशोरावस्था, मासिक धर्म के आसपास होने वाले बदलाव और कुछ अन्य हार्मोनल स्थितियों में एक्ने की समस्या दिखाई दे सकती है। अगर दाने लगातार बने रहते हैं या अन्य लक्षणों के साथ दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लेना बेहतर है।