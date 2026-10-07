फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Beauty tips ›   Why Did Small Bumps Suddenly Appear on Your Face? 6 Common Causes

स्किन केयर रूटीन: चेहरे पर अचानक छोटे दाने निकल आए? इन 6 वजहों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

Wed, 07 Oct 2026 01:57 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 07 Oct 2026 01:57 PM IST
सार

Small Bumps On Face: चेहरे पर अचानक छोटे दाने निकलना हमेशा गंभीर समस्या का संकेत नहीं होता। कई बार सामान्य स्किनकेयर, मौसम या पसीने से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर समस्या लगातार बनी रहे या इसके साथ खुजली, दर्द, सूजन या तेजी से फैलने जैसे लक्षण हों, तो सही कारण जानना जरूरी है। 

विज्ञापन
Why Did Small Bumps Suddenly Appear on Your Face? 6 Common Causes
चेहरे पर छोटे लाल दानों को मुहांसे समझकर फोड़ने की गलती न करें - फोटो : AI

Skin Care Tips: चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे दाने, लाल बंप्स या खुरदुरापन नजर आने लगे तो अक्सर लोग इसे सिर्फ पिंपल्स समझ लेते हैं। लेकिन चेहरे पर दाने निकलने के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं।



मौसम में बदलाव, ज्यादा पसीना, त्वचा पर तेल और गंदगी का जमा होना, नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल या हार्मोनल बदलाव जैसी वजहों से भी त्वचा पर अचानक छोटे दाने दिखाई दे सकते हैं। कई बार हेयर प्रोडक्ट या मेकअप भी चेहरे की त्वचा को प्रभावित कर सकता है।हर तरह के दाने एक जैसे नहीं होते और उनका इलाज भी एक जैसा नहीं होता।

इसलिए बिना कारण जाने बार-बार अलग-अलग क्रीम या घरेलू नुस्खे आजमाना समस्या को बढ़ा सकता है। अगर दाने लंबे समय तक बने रहें, उनमें खुजली या दर्द हो, तेजी से फैलें या बार-बार वापस आते रहें, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। आइए जानते हैं चेहरे पर अचानक छोटे दाने निकलने की 6 आम वजहें, जिन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं है।
Trending Videos
Why Did Small Bumps Suddenly Appear on Your Face? 6 Common Causes
आयली स्किन - फोटो : AI

ज्यादा तेल और बंद पोर्स

जब त्वचा में सीबम यानी प्राकृतिक तेल ज्यादा बनने लगता है, तो मृत त्वचा कोशिकाओं के साथ मिलकर पोर्स को बंद कर सकता है। इससे छोटे बंप्स या मुंहासे दिखाई दे सकते हैं। खासकर ऑयली स्किन वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा नजर आ सकती है। चेहरे को बार-बार छूने या बहुत ज्यादा रगड़ने से भी त्वचा में जलन बढ़ सकती है।

 
Why Did Small Bumps Suddenly Appear on Your Face? 6 Common Causes
उमस वाली गर्मी - फोटो : Adobe Stock

पसीना और गर्मी

गर्म मौसम में ज्यादा पसीना आने से त्वचा पर छोटे लाल दाने दिखाई दे सकते हैं। लंबे समय तक पसीना त्वचा पर रहने और घर्षण होने से भी परेशानी बढ़ सकती है। वर्कआउट या ज्यादा पसीना आने के बाद चेहरे को धीरे से साफ करना और त्वचा को सूखा रखना मददगार हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Why Did Small Bumps Suddenly Appear on Your Face? 6 Common Causes
makeup - फोटो : Adobe stock

नया कॉस्मेटिक या स्किनकेयर प्रोडक्ट

अगर हाल ही में आपने नया फेस क्रीम, सनस्क्रीन, मेकअप, सीरम या हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया है और उसके बाद चेहरे पर दाने निकल आए हैं, तो प्रोडक्ट से होने वाली इरिटेशन या रिएक्शन एक संभावित कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस्तेमाल किए जा रहे प्रोडक्ट्स की समीक्षा करना जरूरी है। लगातार परेशानी रहने पर विशेषज्ञ से सलाह लें।
विज्ञापन
Why Did Small Bumps Suddenly Appear on Your Face? 6 Common Causes
हार्मोनल बदलाव - फोटो : Adobe

हार्मोनल बदलाव

हार्मोन में बदलाव के दौरान भी चेहरे पर मुंहासे या छोटे दाने बढ़ सकते हैं। किशोरावस्था, मासिक धर्म के आसपास होने वाले बदलाव और कुछ अन्य हार्मोनल स्थितियों में एक्ने की समस्या दिखाई दे सकती है। अगर दाने लगातार बने रहते हैं या अन्य लक्षणों के साथ दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लेना बेहतर है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all fashion news in Hindi related to fashion tips, beauty tips, fashion trends etc. Stay updated with us for all breaking news from fashion and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed