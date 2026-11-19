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Hair Care Tips: खूबसूरत, घने और चमकदार बाल हर किसी को पसंद होते हैं। बालों की अच्छी देखभाल के लिए लोग महंगे शैंपू, कंडीशनर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण बालों की सेहत प्रभावित होने लगती है। खासकर बाल धोते समय की गई लापरवाही बालों को रूखा, कमजोर और बेजान बना सकती है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग रोजाना बाल धोने के बावजूद सही हेयर वॉश रूटीन का पालन नहीं करते।

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बहुत गर्म पानी से बाल धोना

कई लोग बहुत गर्म पानी से बाल धोते हैं, जरूरत से ज्यादा शैंपू लगाते हैं या गीले बालों को तौलिए से जोर-जोर से रगड़ते हैं। ऐसी आदतों से बाल उलझ सकते हैं और टूटने की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा गलत तरीके से कंडीशनर लगाना और बालों को ठीक से न सुखाना भी परेशानी का कारण बन सकता है।अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल साफ, मुलायम और स्वस्थ रहें, तो बाल धोने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं बाल धोते समय की जाने वाली 7 आम गलतियों और उनसे बचने के आसान उपायों के बारे में।

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत गर्म पानी से बाल धोना नुकसानदायक हो सकता है। इससे बालों की नमी कम हो सकती है और स्कैल्प रूखी महसूस हो सकती है। इसलिए बाल धोने के लिए सामान्य या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।





जरूरत से ज्यादा शैंपू इस्तेमाल करना

कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा शैंपू लगाने से बाल ज्यादा साफ होंगे, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरत से ज्यादा शैंपू करने से बाल रूखे हो सकते हैं। इसलिए बालों की लंबाई और गंदगी के हिसाब से उचित मात्रा में शैंपू इस्तेमाल करें। हमेशा अपने बालों के प्रकार के अनुसार शैंपू चुनें।



बालों की लंबाई पर सीधे शैंपू लगाना



बाल धोते समय शैंपू मुख्य रूप से स्कैल्प यानी सिर की त्वचा पर लगाना चाहिए। बालों की पूरी लंबाई पर शैंपू को जोर-जोर से रगड़ने से बाल उलझ सकते हैं और टूट सकते हैं। झाग को बालों की लंबाई पर हल्के हाथों से बहने दें।



स्कैल्प की सफाई ठीक से न करना



कुछ लोग सिर्फ बालों की लंबाई पर ध्यान देते हैं और सिर की त्वचा की सफाई करना भूल जाते हैं। इससे तेल, पसीना और गंदगी जमा हो सकती है। शैंपू लगाते समय उंगलियों के पोरों से हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करें। नाखूनों से खुजलाने से बचें।



कंडीशनर का गलत इस्तेमाल करन

कंडीशनर बालों को मुलायम और सुलझाने में मदद करता है। लेकिन इसे सीधे स्कैल्प पर लगाने की बजाय बालों की बीच की लंबाई और सिरों पर लगाना बेहतर होता है। कुछ मिनट रखने के बाद उत्पाद के निर्देशों के अनुसार पानी से अच्छी तरह धो लें।





गीले बालों को तौलिए से जोर-जोर से रगड़ना

बाल धोने के बाद उन्हें तौलिए से तेजी से रगड़ना एक आम गलती है। गीले बाल ज्यादा नाजुक होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। इसलिए मुलायम तौलिए या माइक्रोफाइबर कपड़े से बालों को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं। गीले बालों में जोर से कंघी करने से भी बचें।



हर दिन बाल धोना या बहुत लंबे समय तक न धोना



हर व्यक्ति के बालों और स्कैल्प की जरूरत अलग होती है। कुछ लोगों को रोज शैंपू करने की जरूरत पड़ सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए सप्ताह में दो या तीन बार पर्याप्त होता है। अगर स्कैल्प ज्यादा ऑयली है तो बाल जल्दी धोने पड़ सकते हैं। वहीं ड्राई हेयर वालों को जरूरत के अनुसार शैंपू करना चाहिए।