Winter Skincare Routine for Men: सर्दियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। ठंडी हवाएं, कम नमी और गर्म पानी से नहाने की आदत त्वचा की प्राकृतिक नमी को कम कर सकती है। इसका असर सिर्फ महिलाओं की त्वचा पर ही नहीं, बल्कि पुरुषों की स्किन पर भी पड़ता है।

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सर्दियों में कई पुरुषों को चेहरे पर रूखापन, खिंचाव, खुजली, सफेद पपड़ी और होंठ फटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर जिन पुरुषों की त्वचा पहले से ड्राई है, उनके लिए इस मौसम में स्किन की देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है।अक्सर पुरुष अपनी त्वचा की देखभाल को ज्यादा महत्व नहीं देते। कई लोग सिर्फ साबुन से चेहरा धोकर अपनी स्किन केयर पूरी मान लेते हैं। लेकिन सर्दियों में ऐसा करना त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साबुन और तेज केमिकल वाले फेस वॉश त्वचा की प्राकृतिक नमी को कम कर सकते हैं। इसलिए पुरुषों को भी अपनी रोजाना की दिनचर्या में सही क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन शामिल करना चाहिए।अगर आप चाहते हैं कि ठंड के मौसम में भी आपका चेहरा मुलायम, साफ और हेल्दी बना रहे, तो कुछ आसान स्किन केयर टिप्स अपनाकर ड्राई स्किन की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

सर्दियों में पुरुषों को हार्ड साबुन या ज्यादा झाग बनाने वाले फेस वॉश से बचना चाहिए। इसकी जगह माइल्ड और फ्रेगरेंस-फ्री फेस वॉश का इस्तेमाल करें। सुबह और रात को चेहरे की सफाई करें। इससे धूल-मिट्टी और अतिरिक्त तेल हटाने में मदद मिलेगी, साथ ही त्वचा की नमी भी बनी रहेगी।

ड्राई स्किन से बचने के लिए मॉइस्चराइजर सबसे जरूरी है। चेहरा धोने और नहाने के तुरंत बाद हल्की गीली त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाएं। ड्राई स्किन वाले पुरुष ग्लिसरीन, सेरामाइड्स, हायलूरोनिक एसिड या शिया बटर वाले क्रीम-बेस्ड मॉइस्चराइजर चुन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दिन में दो से तीन बार भी इसका इस्तेमाल करें।



गर्म पानी से नहाने से बचें



सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेल को कम कर सकता है। इससे स्किन ज्यादा रूखी और बेजान हो सकती है। इसलिए नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि शॉवर 5 से 10 मिनट से ज्यादा न हो।



सनस्क्रीन को बनाएं रोजाना की आदत



कई पुरुष सोचते हैं कि सर्दियों में सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं होती, जबकि यह सही नहीं है। सर्दियों में भी अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। चेहरे के साथ गर्दन और कानों पर भी इसे लगाना जरूरी है।



होंठों और हाथों की भी करें देखभाल



सर्दियों में सिर्फ चेहरे पर ध्यान देना काफी नहीं है। ठंडी हवा के कारण होंठ फटने और हाथों की त्वचा रूखी होने लगती है। ऐसे में लिप बाम या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के बाद हैंड क्रीम लगाएं और बाहर निकलते समय दस्ताने पहनें।



शेविंग के बाद त्वचा को दें नमी



शेविंग के दौरान त्वचा पर जलन और रूखापन हो सकता है। इसलिए शेविंग से पहले चेहरे को गुनगुने पानी से साफ करें। शेविंग के बाद अल्कोहल-फ्री और फ्रेगरेंस-फ्री मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा को आराम मिलेगा और ड्राईनेस कम करने में मदद मिलेगी।



पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित डाइट लें



सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत बनी रहती है। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। खाने में फल, हरी सब्जियां, नट्स और प्रोटीन शामिल करें। साथ ही पर्याप्त नींद लें। स्वस्थ जीवनशैली त्वचा की सेहत बनाए रखने में मदद करती है।