Navratri 2026 Makeup: शारदीय नवरात्रि 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है। देशभर में इस पर्व को मनाने का तरीका अलग अलग है। कहीं दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो कहीं डांडिया-गरबा खेला जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिनों में डांडिया और गरबा नाइट्स का आयोजन होता है।





नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट का उत्साह अलग ही होता है। रंग-बिरंगे लहंगे, चनिया चोली, खूबसूरत ज्वेलरी और ट्रेडिशनल हेयरस्टाइल के साथ मेकअप भी पूरे लुक को खास बना देता है। अगर आप इस गरबा नाइट पर कुछ ऐसा मेकअप करना चाहती हैं जो ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ मॉडर्न टच भी दे, तो कुछ आसान मेकअप आइडियाज ट्राई किए जा सकते हैं।



गरबा नाइट के लिए मेकअप चुनते समय सबसे जरूरी है कि वह आपकी ड्रेस, ज्वेलरी और स्किन टोन के साथ अच्छा लगे। रातभर डांस और मस्ती के दौरान मेकअप ज्यादा फैलने से बचाने के लिए बेस को हल्का और अच्छी तरह सेट करना बेहतर होता है। आंखों के मेकअप में शिमर, कलरफुल आईलाइनर या बोल्ड काजल का इस्तेमाल फेस्टिव लुक को और आकर्षक बना सकता है।



होंठों के लिए आप क्लासिक रेड, डीप पिंक, बेरी या न्यूड शेड चुन सकती हैं। अगर आंखों का मेकअप बोल्ड है, तो लिप्स को थोड़ा सॉफ्ट रखना अच्छा संतुलन बना सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मेकअप ऐसा हो जिसमें आप पूरी रात आरामदायक महसूस करें।