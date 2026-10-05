Navratri 2026 Makeup: शारदीय नवरात्रि 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है। देशभर में इस पर्व को मनाने का तरीका अलग अलग है। कहीं दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो कहीं डांडिया-गरबा खेला जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिनों में डांडिया और गरबा नाइट्स का आयोजन होता है।
नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट का उत्साह अलग ही होता है। रंग-बिरंगे लहंगे, चनिया चोली, खूबसूरत ज्वेलरी और ट्रेडिशनल हेयरस्टाइल के साथ मेकअप भी पूरे लुक को खास बना देता है। अगर आप इस गरबा नाइट पर कुछ ऐसा मेकअप करना चाहती हैं जो ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ मॉडर्न टच भी दे, तो कुछ आसान मेकअप आइडियाज ट्राई किए जा सकते हैं।
गरबा नाइट के लिए मेकअप चुनते समय सबसे जरूरी है कि वह आपकी ड्रेस, ज्वेलरी और स्किन टोन के साथ अच्छा लगे। रातभर डांस और मस्ती के दौरान मेकअप ज्यादा फैलने से बचाने के लिए बेस को हल्का और अच्छी तरह सेट करना बेहतर होता है। आंखों के मेकअप में शिमर, कलरफुल आईलाइनर या बोल्ड काजल का इस्तेमाल फेस्टिव लुक को और आकर्षक बना सकता है।
होंठों के लिए आप क्लासिक रेड, डीप पिंक, बेरी या न्यूड शेड चुन सकती हैं। अगर आंखों का मेकअप बोल्ड है, तो लिप्स को थोड़ा सॉफ्ट रखना अच्छा संतुलन बना सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मेकअप ऐसा हो जिसमें आप पूरी रात आरामदायक महसूस करें।
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makeup
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ग्लोइंग बेस मेकअप
गरबा नाइट के लिए बहुत ज्यादा हैवी बेस लगाने के बजाय हल्का और नेचुरल दिखने वाला बेस चुनें। सबसे पहले चेहरे को साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बाद अपनी त्वचा के अनुसार बेस प्रोडक्ट लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें।
हल्का हाइलाइटर गालों के ऊपरी हिस्से और नाक के ब्रिज पर लगाया जा सकता है। इससे चेहरे पर फेस्टिव ग्लो आएगा।
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आई मेकअप
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शिमरी आई मेकअप
नवरात्रि के आउटफिट के साथ शिमरी आईशैडो काफी खूबसूरत लग सकता है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या ब्रॉन्ज जैसे शेड्स चुनें।
अगर आपका आउटफिट बहुत चमकदार है, तो आंखों का मेकअप थोड़ा सॉफ्ट रखें। वहीं सिंपल आउटफिट के साथ थोड़ा बोल्ड आई मेकअप पूरे लुक को आकर्षक बना सकता है।
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Eyeliner
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कलरफुल आईलाइनर से दें ट्विस्ट
गरबा नाइट में ब्लैक आईलाइनर के अलावा ब्लू, ग्रीन, पर्पल या गोल्डन आईलाइनर भी ट्राई किया जा सकता है। यह छोटा सा बदलाव आपके मेकअप को फेस्टिव और यूनीक बना सकता है।
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Lipstick
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बोल्ड लिप्स
अगर आपको ग्लैमरस लुक पसंद है, तो रेड या डीप बेरी लिप कलर अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आंखों पर ज्यादा फोकस रखना चाहती हैं, तो न्यूड या सॉफ्ट पिंक लिप शेड चुनें।
लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को मॉइस्चराइज करें, ताकि लिप कलर ज्यादा स्मूद दिखाई दे।