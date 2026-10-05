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गरबा लाइट मेकअप: डांडिया-गरबा नाइट में छा जाएगा आपका लुक, ऐसे करें मेकअप

Mon, 05 Oct 2026 02:17 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 05 Oct 2026 02:17 PM IST
सार

Garba Night Makeup Ideas: नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट का उत्साह अलग ही होता है। रंग-बिरंगे लहंगे, चनिया चोली, खूबसूरत ज्वेलरी और ट्रेडिशनल हेयरस्टाइल के साथ मेकअप भी पूरे लुक को खास बना देता है। 

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Navratri 2026: Best Makeup Ideas for Your Garba Night Look
गरबा नाइट लुक, मेकअप आइडियाज - फोटो : Ai

Navratri 2026 Makeup: शारदीय नवरात्रि 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है। देशभर में इस पर्व को मनाने का तरीका अलग अलग है। कहीं दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो कहीं डांडिया-गरबा खेला जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिनों में डांडिया और गरबा नाइट्स का आयोजन होता है। 



नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट का उत्साह अलग ही होता है। रंग-बिरंगे लहंगे, चनिया चोली, खूबसूरत ज्वेलरी और ट्रेडिशनल हेयरस्टाइल के साथ मेकअप भी पूरे लुक को खास बना देता है। अगर आप इस गरबा नाइट पर कुछ ऐसा मेकअप करना चाहती हैं जो ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ मॉडर्न टच भी दे, तो कुछ आसान मेकअप आइडियाज ट्राई किए जा सकते हैं।

गरबा नाइट के लिए मेकअप चुनते समय सबसे जरूरी है कि वह आपकी ड्रेस, ज्वेलरी और स्किन टोन के साथ अच्छा लगे। रातभर डांस और मस्ती के दौरान मेकअप ज्यादा फैलने से बचाने के लिए बेस को हल्का और अच्छी तरह सेट करना बेहतर होता है। आंखों के मेकअप में शिमर, कलरफुल आईलाइनर या बोल्ड काजल का इस्तेमाल फेस्टिव लुक को और आकर्षक बना सकता है।

होंठों के लिए आप क्लासिक रेड, डीप पिंक, बेरी या न्यूड शेड चुन सकती हैं। अगर आंखों का मेकअप बोल्ड है, तो लिप्स को थोड़ा सॉफ्ट रखना अच्छा संतुलन बना सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मेकअप ऐसा हो जिसमें आप पूरी रात आरामदायक महसूस करें।
Navratri 2026: Best Makeup Ideas for Your Garba Night Look
makeup - फोटो : Adobe stock

ग्लोइंग बेस मेकअप

गरबा नाइट के लिए बहुत ज्यादा हैवी बेस लगाने के बजाय हल्का और नेचुरल दिखने वाला बेस चुनें। सबसे पहले चेहरे को साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बाद अपनी त्वचा के अनुसार बेस प्रोडक्ट लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें।

हल्का हाइलाइटर गालों के ऊपरी हिस्से और नाक के ब्रिज पर लगाया जा सकता है। इससे चेहरे पर फेस्टिव ग्लो आएगा।
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आई मेकअप - फोटो : Adobe stock

शिमरी आई मेकअप

नवरात्रि के आउटफिट के साथ शिमरी आईशैडो काफी खूबसूरत लग सकता है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या ब्रॉन्ज जैसे शेड्स चुनें।

अगर आपका आउटफिट बहुत चमकदार है, तो आंखों का मेकअप थोड़ा सॉफ्ट रखें। वहीं सिंपल आउटफिट के साथ थोड़ा बोल्ड आई मेकअप पूरे लुक को आकर्षक बना सकता है।
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Navratri 2026: Best Makeup Ideas for Your Garba Night Look
Eyeliner - फोटो : Adobe stock

कलरफुल आईलाइनर से दें ट्विस्ट

गरबा नाइट में ब्लैक आईलाइनर के अलावा ब्लू, ग्रीन, पर्पल या गोल्डन आईलाइनर भी ट्राई किया जा सकता है। यह छोटा सा बदलाव आपके मेकअप को फेस्टिव और यूनीक बना सकता है।
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Lipstick - फोटो : Adobe stock

बोल्ड लिप्स

अगर आपको ग्लैमरस लुक पसंद है, तो रेड या डीप बेरी लिप कलर अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आंखों पर ज्यादा फोकस रखना चाहती हैं, तो न्यूड या सॉफ्ट पिंक लिप शेड चुनें।

लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को मॉइस्चराइज करें, ताकि लिप कलर ज्यादा स्मूद दिखाई दे।
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