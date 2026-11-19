Best Shaving Routine for Men: पुरुषों की पर्सनैलिटी में दाढ़ी और मूंछों का खास महत्व होता है। कुछ पुरुषों को क्लीन शेव लुक पसंद आता है, तो कुछ हल्की दाढ़ी या स्टबल रखना पसंद करते हैं। लेकिन दाढ़ी बनाना सिर्फ लुक अच्छा रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध चेहरे की त्वचा की देखभाल से भी है। अक्सर पुरुषों के मन में सवाल रहता है कि हफ्ते में कितनी बार शेविंग करनी चाहिए? क्या रोज दाढ़ी बनाना त्वचा के लिए सही है या फिर कुछ दिनों का अंतर रखना बेहतर होता है?

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रोज शेविंग: जिन पुरुषों को क्लीन शेव लुक पसंद है और जिनकी त्वचा इसे आसानी से सहन करती है, वे रोज शेव कर सकते हैं।

जिन पुरुषों को क्लीन शेव लुक पसंद है और जिनकी त्वचा इसे आसानी से सहन करती है, वे रोज शेव कर सकते हैं। हफ्ते में 2-3 बार: सामान्य दाढ़ी की ग्रोथ वाले पुरुषों के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है।

सामान्य दाढ़ी की ग्रोथ वाले पुरुषों के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है। हफ्ते में 1 बार: जिनकी दाढ़ी धीरे बढ़ती है या जिन्हें हल्की दाढ़ी पसंद है, वे सप्ताह में एक बार शेव कर सकते हैं।

दरअसल, शेविंग कितनी बार करनी चाहिए, इसका कोई एक निश्चित नियम नहीं है। यह आपके बालों की ग्रोथ, त्वचा के प्रकार और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। जिन पुरुषों की दाढ़ी तेजी से बढ़ती है, वे रोज या एक दिन छोड़कर शेविंग कर सकते हैं। वहीं जिनकी दाढ़ी धीरे बढ़ती है, उनके लिए हफ्ते में दो से तीन बार शेव करना पर्याप्त हो सकता है।हालांकि, गलत तरीके से शेविंग करने पर चेहरे पर कट, जलन, खुजली, रेजर बर्न और छोटे-छोटे दाने हो सकते हैं। इसलिए सही तकनीक और स्किन केयर का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं शेविंग करने की सही अवधि और दाढ़ी बनाने का बेहतर तरीका।पुरुषों को हफ्ते में कितनी बार शेविंग करनी चाहिए, यह उनकी दाढ़ी की ग्रोथ और त्वचा पर निर्भर करता है।



ध्यान रखें कि संवेदनशील त्वचा वाले पुरुषों को बार-बार शेविंग करने से बचना चाहिए।





2. शेविंग से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें



शेविंग करने से पहले चेहरे को साफ करना जरूरी है। इसके लिए हल्के फेस वॉश और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इससे चेहरे पर मौजूद धूल-मिट्टी और अतिरिक्त तेल साफ हो जाता है। गुनगुना पानी दाढ़ी के बालों को नरम करने में भी मदद करता है, जिससे शेविंग करना आसान हो सकता है।





3. हमेशा शेविंग क्रीम या जेल का इस्तेमाल करें



कई पुरुष जल्दी में बिना शेविंग क्रीम लगाए ही रेजर चलाने लगते हैं। ऐसा करना त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शेविंग से पहले अच्छी क्वालिटी की शेविंग क्रीम या जेल लगाएं। इससे रेजर आसानी से त्वचा पर चलता है और घर्षण कम होता है।





4. बालों की ग्रोथ की दिशा में चलाएं रेजर



शेविंग करते समय रेजर को हमेशा पहले बालों के बढ़ने की दिशा में चलाएं। इससे कटने, जलन और रेजर बर्न का खतरा कम हो सकता है। एक ही जगह पर बार-बार रेजर चलाने से बचें। रेजर पर ज्यादा दबाव भी न डालें।





5. शेविंग के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोएं



शेविंग पूरी होने के बाद चेहरे को ठंडे या सामान्य तापमान के पानी से धो लें। इससे त्वचा पर बची हुई शेविंग क्रीम साफ हो जाएगी। इसके बाद मुलायम तौलिए से चेहरे को थपथपाकर सुखाएं। चेहरे को जोर से रगड़ने से बचें।





6. मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें



शेविंग के बाद त्वचा में रूखापन और खिंचाव महसूस हो सकता है। इसलिए अल्कोहल-फ्री और फ्रेगरेंस-फ्री मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। संवेदनशील त्वचा वाले पुरुष खासतौर पर हल्के मॉइस्चराइजर का चुनाव करें।





7. रेजर की सफाई और ब्लेड का रखें ध्यान



शेविंग के बाद रेजर को साफ पानी से धोकर सुखाएं और सूखी जगह पर रखें। ब्लेड पुराना, जंग लगा या कुंद होने पर उसे बदल दें। किसी दूसरे व्यक्ति का रेजर इस्तेमाल न करें। इससे त्वचा में जलन और संक्रमण का खतरा कम करने में मदद मिलती है।