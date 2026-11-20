What To Apply on Face at Night: सर्दियों का मौसम आते ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ठंडी हवाओं और वातावरण में नमी की कमी के कारण चेहरा रूखा, बेजान और खिंचा-खिंचा महसूस होने लगता है। कई लोगों की त्वचा पर पपड़ी जमने लगती है, तो कुछ लोगों को मुंहासे और ऑयली स्किन की समस्या होने लगती है। ऐसे में रात को सोने से पहले चेहरे की सही देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल, रात का समय स्किन केयर रूटीन के लिए काफी अच्छा होता है। इस दौरान चेहरे को साफ करके सही मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है।

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लेकिन सवाल यह है कि सर्दियों में रात को सोने से पहले चेहरे पर आखिर क्या लगाना चाहिए? क्या नारियल तेल, एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन या मॉइस्चराइजर लगाना सही रहता है? इसका जवाब आपकी स्किन टाइप पर निर्भर करता है। क्योंकि हर किसी की त्वचा की जरूरत अलग होती है। ऑयली स्किन के लिए हल्का जेल मॉइस्चराइजर बेहतर हो सकता है, जबकि ड्राई स्किन को गाढ़ी क्रीम की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं सर्दियों में रात को सोने से पहले चेहरे पर क्या लगाएं और स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा रहेगा।

सर्दियों में रात को सोने से पहले चेहरे पर ऐसा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, जो त्वचा की नमी को बनाए रखने और स्किन बैरियर को सुरक्षित रखने में मदद करे। इसके लिए अपनी त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर, हाइड्रेटिंग जेल या क्रीम का चुनाव कर सकते हैं।



अगर आपकी त्वचा सर्दियों में बहुत रूखी रहती है और चेहरा धोने के बाद खिंचाव महसूस होता है, तो रात में गाढ़ा मॉइस्चराइजर लगाना अच्छा विकल्प है। ऐसा फेस क्रीम चुनें जिसमें सेरामाइड्स, ग्लिसरीन, हायलूरोनिक एसिड या शीया बटर हो। ये त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। बहुत ज्यादा रूखे हिस्सों पर पेट्रोलियम जेली की पतली परत भी लगा सकते हैं।





ऑयली स्किन

ऑयली स्किन वालों को लगता है कि सर्दियों में मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी त्वचा को भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है। रात को सोने से पहले ऑयल-फ्री और नॉन-कॉमेडोजेनिक जेल मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा को नमी मिलेगी और भारी या चिपचिपा एहसास भी नहीं होगा।





कॉम्बिनेशन स्किन

अगर आपके माथे, नाक और ठुड्डी पर ज्यादा ऑयल आता है, लेकिन गाल रूखे रहते हैं, तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो सकती है। ऐसे में पूरे चेहरे पर एक जैसी गाढ़ी क्रीम लगाने के बजाय हल्का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। गालों जैसे रूखे हिस्सों पर थोड़ी गाढ़ी क्रीम लगाई जा सकती है।



नॉर्मल स्किन

नॉर्मल स्किन वालों के लिए सर्दियों में हल्का क्रीम-बेस्ड मॉइस्चराइजर अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसा प्रोडक्ट चुनें जिसमें ग्लिसरीन और हायलूरोनिक एसिड जैसे हाइड्रेटिंग इंग्रीडिएंट्स हों। रात में चेहरे को साफ करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि त्वचा की नमी बनी रहे।



सेंसिटिव स्किन

अगर आपकी त्वचा जल्दी लाल हो जाती है या किसी प्रोडक्ट से जलन और खुजली होने लगती है, तो खुशबू रहित मॉइस्चराइजर चुनें। सेरामाइड्स वाले प्रोडक्ट त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट को पूरे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।





रात को सोने से पहले अपनाएं ये 5 स्टेप्स



स्टेप 1: सबसे पहले माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ करें।

स्टेप 2: चेहरे को तौलिए से हल्के हाथों से सुखाएं। त्वचा को थोड़ा नम रहने दें।

स्टेप 3: अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाएं।

स्टेप 4: होंठों पर लिप बाम या पेट्रोलियम जेली लगाएं।

स्टेप 5: पर्याप्त नींद लें और कमरे में बहुत ज्यादा रूखी हवा होने पर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें।



सर्दियों में चेहरे पर ये गलतियां करने से बचें



बहुत गर्म पानी से चेहरा न धोएं।

बार-बार स्क्रब करने से बचें।

नींबू और बेकिंग सोडा जैसी चीजें सीधे चेहरे पर न लगाएं।

बिना पैच टेस्ट किए नए स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल न करें।

दिन में भी SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना न भूलें।



ध्यान दें: अगर चेहरे पर लगातार खुजली, जलन, लालिमा, दरारें या सूजन हो रही है, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।