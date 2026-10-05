Tan Removal Before Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का त्योहार आते ही महिलाएं अपने लुक और स्किन केयर को लेकर खास तैयारियां शुरू कर देती हैं। खूबसूरत आउटफिट, मेहंदी और ज्वेलरी के साथ हाथ-पैर की त्वचा भी निखरी हुई नजर आए, इसकी चाहत हर किसी की होती है। लेकिन धूप में ज्यादा समय बिताने की वजह से हाथों और पैरों पर टैनिंग हो सकती है, जिससे त्वचा का रंग बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा गहरा दिखाई देने लगता है।





अगर करवा चौथ से पहले आप भी हाथ-पैर की टैनिंग की समस्या को कम करना चाहती हैं, तो कुछ आसान स्किनकेयर आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। सबसे जरूरी है कि त्वचा को नियमित रूप से मॉइस्चराइज किया जाए और धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा, घर पर मौजूद कुछ सामान्य सामग्री से बनाए गए सौम्य पैक त्वचा को एक्सफोलिएट और हाइड्रेट करने में मदद कर सकते हैं।



हालांकि, किसी भी घरेलू नुस्खे से तुरंत टैनिंग पूरी तरह गायब होने की गारंटी नहीं होती। त्वचा पर जलन, लालिमा या एलर्जी हो तो इस्तेमाल तुरंत बंद करें। संवेदनशील त्वचा वालों को किसी भी नए प्रोडक्ट या घरेलू मिश्रण को लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है।