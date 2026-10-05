Tan Removal Before Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का त्योहार आते ही महिलाएं अपने लुक और स्किन केयर को लेकर खास तैयारियां शुरू कर देती हैं। खूबसूरत आउटफिट, मेहंदी और ज्वेलरी के साथ हाथ-पैर की त्वचा भी निखरी हुई नजर आए, इसकी चाहत हर किसी की होती है। लेकिन धूप में ज्यादा समय बिताने की वजह से हाथों और पैरों पर टैनिंग हो सकती है, जिससे त्वचा का रंग बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा गहरा दिखाई देने लगता है।
अगर करवा चौथ से पहले आप भी हाथ-पैर की टैनिंग की समस्या को कम करना चाहती हैं, तो कुछ आसान स्किनकेयर आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। सबसे जरूरी है कि त्वचा को नियमित रूप से मॉइस्चराइज किया जाए और धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा, घर पर मौजूद कुछ सामान्य सामग्री से बनाए गए सौम्य पैक त्वचा को एक्सफोलिएट और हाइड्रेट करने में मदद कर सकते हैं।
हालांकि, किसी भी घरेलू नुस्खे से तुरंत टैनिंग पूरी तरह गायब होने की गारंटी नहीं होती। त्वचा पर जलन, लालिमा या एलर्जी हो तो इस्तेमाल तुरंत बंद करें। संवेदनशील त्वचा वालों को किसी भी नए प्रोडक्ट या घरेलू मिश्रण को लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है।
2 of 6
एलोवेरा जेल से टैनिंग हटाएं
- फोटो : AI
एलोवेरा जेल से दें त्वचा को ठंडक
एलोवेरा जेल त्वचा को हाइड्रेट और शांत करने में मदद कर सकता है। साफ हाथ-पैर पर थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं और फिर धो लें। अगर आपकी त्वचा को किसी खास एलोवेरा प्रोडक्ट से संवेदनशीलता होती है, तो उसका इस्तेमाल न करें।
3 of 6
बेसन-दही का पेस्ट
- फोटो : इंस्टाग्राम
दही और बेसन का सौम्य पैक
दही और बेसन का पैक त्वचा को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसन को हल्के तरीके से लगाएं और जोर से रगड़ने से बचें। कुछ मिनट बाद पानी से धोकर मॉइस्चराइजर लगाएं। संवेदनशील त्वचा पर पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
4 of 6
स्किन को हाइड्रेटेड रखें
- फोटो : AI
मॉइस्चराइजिंग को न करें नजरअंदाज
टैनिंग के साथ त्वचा रूखी भी नजर आ सकती है। नहाने के बाद हाथ-पैर पर अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। नियमित मॉइस्चराइजिंग से स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस बेहतर दिखाई दे सकती है।
5 of 6
स्किन केयर टिप्स
- फोटो : AI
सनस्क्रीन है सबसे जरूरी
अगर आप टैनिंग कम करना चाहती हैं, तो केवल घरेलू पैक पर निर्भर न रहें। बाहर निकलने से पहले खुले हिस्सों पर ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 30 या उससे अधिक लगाना उपयोगी है। लंबे समय तक बाहर रहने पर उत्पाद के निर्देशों के अनुसार दोबारा लगाना भी जरूरी हो सकता है।