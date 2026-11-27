Home Remedies for Chapped Lips in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ने लगती हैं। खासकर होंठों का सूखना, फटना और उन पर पपड़ी जमना एक आम समस्या है। कई बार होंठ इतने ज्यादा ड्राई हो जाते हैं कि उनमें जलन और दर्द भी होने लगता है।

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1. होंठों पर लगाएं पेट्रोलियम जेली

ऐसे में लोग बार-बार लिप बाम या मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद होंठों की परेशानी पूरी तरह दूर नहीं होती। दरअसल, ठंडी हवाएं, कम नमी और शरीर में पानी की कमी होंठों की नमी को प्रभावित कर सकती हैं।होंठों की त्वचा चेहरे के दूसरे हिस्सों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। इसलिए सर्दियों में इनकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों और सही स्किन केयर रूटीन की मदद से होंठों को सूखने और फटने से बचाने में मदद मिल सकती है।इसके लिए आपको महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की कुछ आदतों में बदलाव करके आप अपने होंठों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में फटे और रूखे होंठों से राहत पाने के 7 आसान उपाय।



अगर सर्दियों में आपके होंठ बार-बार फटते हैं, तो पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह होंठों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाकर नमी को बाहर निकलने से रोकने में मदद करती है। रात को सोने से पहले होंठों पर इसकी पतली परत लगाएं। जरूरत पड़ने पर दिन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. पर्याप्त मात्रा में पिएं पानी



सर्दियों में कई लोग प्यास कम लगने के कारण पानी पीना कम कर देते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और होंठों का रूखापन बढ़ सकता है। इसलिए पूरे दिन पर्याप्त पानी पिएं। शरीर को हाइड्रेट रखना त्वचा और होंठों की सेहत के लिए भी जरूरी है।

3. शिया बटर वाले लिप बाम का करें इस्तेमाल



फटे होंठों की देखभाल के लिए ऐसा लिप बाम चुनें जिसमें शिया बटर, पेट्रोलैटम या सेरामाइड जैसे मॉइस्चराइजिंग तत्व मौजूद हों। इसे दिन में कई बार और रात को सोने से पहले लगाएं। खुशबू रहित और कम इरिटेशन वाले प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें।

4. होंठों को बार-बार चाटने से बचें



कई लोगों को होंठ सूखने पर उन्हें बार-बार जीभ से गीला करने की आदत होती है। लेकिन ऐसा करने से समस्या और बढ़ सकती है। लार सूखने के बाद होंठों की नमी भी कम हो सकती है। इसलिए होंठों को चाटने के बजाय लिप बाम लगाएं।

5. रात में सोने से पहले करें लिप केयर



रात का समय होंठों की देखभाल के लिए अच्छा होता है। सोने से पहले होंठों को हल्के पानी से साफ करें और मुलायम कपड़े से थपथपाकर सुखाएं। इसके बाद पेट्रोलियम जेली की मोटी परत लगाएं। इससे होंठों की नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

6. ठंडी हवाओं से होंठों को बचाएं



सर्दियों में चलने वाली ठंडी और तेज हवाएं होंठों को ज्यादा ड्राई बना सकती हैं। बाहर निकलने से पहले लिप बाम लगाएं और जरूरत पड़ने पर स्कार्फ से मुंह को ढकें। धूप में निकलते समय SPF 30 या उससे अधिक वाला लिप बाम इस्तेमाल करें।

7. होंठों पर पपड़ी को न खींचें



जब होंठ फटने लगते हैं तो उन पर पपड़ी जम जाती है। कई लोग इसे दांतों या उंगलियों से खींचकर हटाने लगते हैं। ऐसा करने से होंठों में घाव और खून आने की समस्या हो सकती है। पपड़ी को जबरदस्ती हटाने के बजाय होंठों को मॉइस्चराइज रखें।



कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?



अगर लगातार देखभाल के बावजूद 2-3 सप्ताह तक होंठ ठीक नहीं होते, बार-बार खून आता है, सूजन होती है या घाव बनते हैं, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। कभी-कभी एलर्जी, संक्रमण या अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं।

