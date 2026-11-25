Natural Glowing Skin Tips: शादी का सीजन शुरू होते ही हर कोई खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन पाना चाहता है। खासकर महिलाएं चाहती हैं कि शादी, पार्टी या किसी खास फंक्शन में उनका चेहरा बिना ज्यादा मेकअप के भी चमकता हुआ नजर आए। लेकिन प्रदूषण, धूल-मिट्टी, तनाव, नींद की कमी और गलत खानपान का असर चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। ऐसे में कई लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। हालांकि, सही स्किन केयर रूटीन अपनाकर भी त्वचा को साफ, मुलायम और हेल्दी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

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अगर आपके घर में शादी है या आप किसी खास फंक्शन में शामिल होने वाली हैं, तो अभी से अपनी स्किन की देखभाल शुरू कर दें। यहां हम आपको बता रहे हैं 7 दिनों का आसान स्किन केयर रूटीन, जिसे आप घर पर ही फॉलो कर सकती हैं। इसमें चेहरे की सफाई, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन और त्वचा को हाइड्रेट रखने जैसी जरूरी आदतें शामिल हैं।ध्यान रखें कि हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। इसलिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार ही प्रोडक्ट्स चुनें। आइए जानते हैं शादी के सीजन में चेहरे पर नेचुरल ग्लो बनाए रखने के लिए 7 दिन तक क्या करना चाहिए।

7 दिनों में रखें त्वचा का खास ख्याल



पहला दिन: चेहरे की सफाई से करें शुरुआत

पहले दिन अपनी त्वचा की अच्छी तरह सफाई करें। सुबह और रात को माइल्ड फेसवॉश से चेहरा धोएं। इससे त्वचा पर जमा धूल, पसीना और अतिरिक्त ऑयल हटाने में मदद मिलती है। अपनी त्वचा के अनुसार फेसवॉश चुनें। चेहरा धोने के बाद साफ तौलिए से हल्के हाथों से सुखाएं।



चेहरे को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग बेहद जरूरी है। ऑयली स्किन के लिए हल्का और नॉन-कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर चुनें। वहीं, ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर बेहतर हो सकता है। इसे सुबह और रात में लगाएं।





तीसरा दिन: सनस्क्रीन लगाना न भूलें

त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए रोजाना SPF 30 या उससे अधिक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे, गर्दन और खुले हिस्सों पर सनस्क्रीन लगाएं। बाहर रहने पर हर दो घंटे में दोबारा लगाएं।





चौथा दिन: हेल्दी डाइट और पर्याप्त पानी लें

अच्छी त्वचा के लिए खानपान पर ध्यान देना भी जरूरी है। अपनी डाइट में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, नट्स और प्रोटीन शामिल करें। दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। संतुलित आहार त्वचा की सामान्य सेहत बनाए रखने में मदद करता है।





पांचवा दिन: त्वचा को दें आराम

इस दिन त्वचा पर बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बचें। अपने सामान्य फेसवॉश और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जारी रखें। पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने की कोशिश करें। रात में सोने से पहले चेहरे को साफ करना न भूलें।





छठा दिन: हल्की एक्सफोलिएशन करें

अगर आपकी त्वचा एक्सफोलिएशन को सहन करती है, तो हल्के केमिकल एक्सफोलिएंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे त्वचा की सतह पर मौजूद मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद मिलती है। हालांकि, संवेदनशील त्वचा, जलन या मुंहासों की समस्या होने पर एक्सफोलिएशन से बचें। नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

सातवें दिन अपनी स्किन केयर आदतों को नियमित बनाने पर ध्यान दें। रात में माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। मेकअप लगाकर न सोएं और पर्याप्त नींद लें। नियमित देखभाल से त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है।





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