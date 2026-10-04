नेचुरल लिप केयर: काले होंठों को गुलाबी बनाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय

1 of 7 काले होंठों को गुलाबी बनाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय - फोटो : AI

Natural Home Remedies For Dark Lips: खूबसूरत और मुलायम होंठ चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, लेकिन कई बार होंठों पर कालेपन या पिगमेंटेशन की समस्या नजर आने लगती है। इसके पीछे धूप में ज्यादा रहना, होंठों का रूखापन, बार-बार होंठ चाटना, धूम्रपान, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या अन्य कारण हो सकते हैं। ऐसे में कई लोग होंठों का नैचुरल रंग वापस लाने के लिए घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं। हालांकि, हर घरेलू उपाय हर व्यक्ति की त्वचा पर एक जैसा असर करे, यह जरूरी नहीं है।



इसलिए किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। अगर होंठों पर अचानक ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, दर्द, सूजन या घाव है, तो विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। अगर समस्या हल्की है और होंठ सिर्फ ड्राई या डल नजर आ रहे हैं, तो कुछ आसान स्किन-केयर आदतें मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं होंठों की देखभाल के कुछ आसान और सुरक्षित तरीके।

खूबसूरत और मुलायम होंठ चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, लेकिन कई बार होंठों पर कालेपन या पिगमेंटेशन की समस्या नजर आने लगती है। इसके पीछे धूप में ज्यादा रहना, होंठों का रूखापन, बार-बार होंठ चाटना, धूम्रपान, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या अन्य कारण हो सकते हैं। ऐसे में कई लोग होंठों का नैचुरल रंग वापस लाने के लिए घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं। हालांकि, हर घरेलू उपाय हर व्यक्ति की त्वचा पर एक जैसा असर करे, यह जरूरी नहीं है।

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शहद और एलोवेरा



शहद होंठों को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, जबकि एलोवेरा त्वचा को शांत रख सकता है। थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल और शहद मिलाकर होंठों पर लगाएं। कुछ मिनट बाद साफ पानी से धो लें। अगर जलन हो तो तुरंत हटा दें।





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नारियल तेल



नारियल तेल होंठों की ड्राईनेस कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रात में सोने से पहले होंठों पर थोड़ी मात्रा में नारियल तेल लगाएं। इससे होंठ मुलायम रखने में मदद मिल सकती है।



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चुकंदर



चुकंदर का प्राकृतिक रंग होंठों को अस्थायी रूप से गुलाबी टिंट दे सकता है। चुकंदर का थोड़ा-सा रस होंठों पर लगाया जा सकता है। पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें।





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