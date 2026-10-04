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नेचुरल लिप केयर: काले होंठों को गुलाबी बनाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय

Sun, 04 Oct 2026 03:42 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 04 Oct 2026 03:42 PM IST
सार

Natural Home Remedies For Dark Lips: अगर आपके होंठ किसी वजह से काले दिख रहे हैं, यानि कि होंठों पर पिगमेंटेशन दिख रहा है तो कुछ नुस्खे आप ट्राई कर सकते हैं। 

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काले होंठों को गुलाबी बनाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय - फोटो : AI
Natural Home Remedies For Dark Lips: खूबसूरत और मुलायम होंठ चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, लेकिन कई बार होंठों पर कालेपन या पिगमेंटेशन की समस्या नजर आने लगती है। इसके पीछे धूप में ज्यादा रहना, होंठों का रूखापन, बार-बार होंठ चाटना, धूम्रपान, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या अन्य कारण हो सकते हैं। ऐसे में कई लोग होंठों का नैचुरल रंग वापस लाने के लिए घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं। हालांकि, हर घरेलू उपाय हर व्यक्ति की त्वचा पर एक जैसा असर करे, यह जरूरी नहीं है। 


इसलिए किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। अगर होंठों पर अचानक ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, दर्द, सूजन या घाव है, तो विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। अगर समस्या हल्की है और होंठ सिर्फ ड्राई या डल नजर आ रहे हैं, तो कुछ आसान स्किन-केयर आदतें मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं होंठों की देखभाल के कुछ आसान और सुरक्षित तरीके।
 
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काले होंठों को गुलाबी बनाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय - फोटो : Adobe stock
शहद और एलोवेरा

 शहद होंठों को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, जबकि एलोवेरा त्वचा को शांत रख सकता है। थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल और शहद मिलाकर होंठों पर लगाएं। कुछ मिनट बाद साफ पानी से धो लें। अगर जलन हो तो तुरंत हटा दें।

 
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काले होंठों को गुलाबी बनाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय - फोटो : freepik
नारियल तेल

 नारियल तेल होंठों की ड्राईनेस कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रात में सोने से पहले होंठों पर थोड़ी मात्रा में नारियल तेल लगाएं। इससे होंठ मुलायम रखने में मदद मिल सकती है।
 
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काले होंठों को गुलाबी बनाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय - फोटो : Freepik

  चुकंदर

 चुकंदर का प्राकृतिक रंग होंठों को अस्थायी रूप से गुलाबी टिंट दे सकता है। चुकंदर का थोड़ा-सा रस होंठों पर लगाया जा सकता है। पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें।

 
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काले होंठों को गुलाबी बनाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय - फोटो : freepik.com
 अनार और शहद

 अनार के रस की थोड़ी मात्रा को शहद के साथ मिलाकर होंठों पर लगाया जा सकता है। यह होंठों को मॉइस्चराइज रखने में मदद कर सकता है, हालांकि पिगमेंटेशन कम करने का मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है।

 
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