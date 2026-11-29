



कहीं चेहरे पर बर्फ लगाने की सलाह दी जा रही है तो कहीं चावल का पानी, हल्दी, नींबू और टूथपेस्ट को त्वचा के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। इन वीडियो को देखकर बड़ी संख्या में लोग बिना पूरी जानकारी के इन नुस्खों को अपनी स्किन पर आजमा रहे हैं।



लेकिन क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ये स्किन केयर हैक्स वास्तव में काम करते हैं? क्या इनसे त्वचा को फायदा मिलता है या नुकसान? इस लेख में जानें वायरल स्किन केयर हैक्स की सच्चाई, उनके फायदे, नुकसान और त्वचा की देखभाल से जुड़ी जरूरी सावधानियां।

आजकल खूबसूरत, बेदाग और चमकदार त्वचा पाने के लिए लोग तरह-तरह के स्किन केयर तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर Instagram Reels और YouTube Shorts के जरिए कई ऐसे Skincare Hacks वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि घर में मौजूद चीजों से ही ग्लोइंग स्किन पाई जा सकती है।