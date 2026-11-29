Viral Skincare Hacks:
आजकल खूबसूरत, बेदाग और चमकदार त्वचा पाने के लिए लोग तरह-तरह के स्किन केयर तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर Instagram Reels और YouTube Shorts के जरिए कई ऐसे Skincare Hacks वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि घर में मौजूद चीजों से ही ग्लोइंग स्किन पाई जा सकती है।
कहीं चेहरे पर बर्फ लगाने की सलाह दी जा रही है तो कहीं चावल का पानी, हल्दी, नींबू और टूथपेस्ट को त्वचा के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। इन वीडियो को देखकर बड़ी संख्या में लोग बिना पूरी जानकारी के इन नुस्खों को अपनी स्किन पर आजमा रहे हैं।
लेकिन क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ये स्किन केयर हैक्स वास्तव में काम करते हैं? क्या इनसे त्वचा को फायदा मिलता है या नुकसान? इस लेख में जानें वायरल स्किन केयर हैक्स की सच्चाई, उनके फायदे, नुकसान और त्वचा की देखभाल से जुड़ी जरूरी सावधानियां।
2 of 5
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैक्स कितने असरदार?
- फोटो : Ai
चेहरे पर बर्फ लगाने का ट्रेंड कितना सही है?
सोशल मीडिया पर Ice Facial यानी चेहरे पर बर्फ लगाने का तरीका काफी लोकप्रिय है। कई वीडियो में दावा किया जाता है कि रोजाना चेहरे पर बर्फ लगाने से त्वचा में चमक आती है, चेहरे की सूजन कम होती है और पोर्स छोटे दिखाई देते हैं।
क्या हो सकता है नुकसान?
- सीधे चेहरे पर बर्फ लगाने से त्वचा में जलन हो सकती है।
- अधिक समय तक बर्फ लगाने से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
- संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को लालिमा और परेशानी हो सकती है।
- इसलिए चेहरे पर सीधे बर्फ रगड़ने से बचना चाहिए। ठंडी सिकाई के लिए साफ कपड़े में लपेटकर ठंडा पैक इस्तेमाल किया जा सकता है।
3 of 5
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैक्स कितने असरदार?
- फोटो : AI
Rice Water से ग्लोइंग स्किन पाने का वायरल हैक
चावल का पानी यानी Rice Water भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। कई ब्यूटी वीडियो में इसे चेहरे पर लगाने और त्वचा को चमकदार बनाने का घरेलू उपाय बताया जाता है। चावल के पानी में स्टार्च और कुछ अन्य तत्व मौजूद होते हैं। हालांकि, इसे लगाने से त्वचा के दाग-धब्बे खत्म होने या रंगत बदलने के दावों के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।
Rice Water इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान:
- त्वचा पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें।
- लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा पानी इस्तेमाल न करें।
- इस्तेमाल के बाद जलन या खुजली होने पर तुरंत बंद कर दें।
- मुंहासे या त्वचा संबंधी समस्या होने पर घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें।
4 of 5
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैक्स कितने असरदार?
- फोटो : AI
मुंहासों पर Toothpaste लगाने का ट्रेंड कितना खतरनाक?
सोशल मीडिया पर एक पुराना स्किन केयर हैक फिर से चर्चा में रहता है, जिसमें मुंहासों पर टूथपेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है। दावा किया जाता है कि इससे पिंपल्स जल्दी सूख जाते हैं। हालांकि, त्वचा विशेषज्ञ इस तरीके को सही नहीं मानते। टूथपेस्ट दांतों की सफाई के लिए बनाया जाता है, चेहरे की त्वचा के लिए नहीं।
पिंपल्स के लिए क्या करें?
- चेहरे को माइल्ड फेस वॉश से साफ करें।
- मुंहासों को बार-बार छूने या दबाने से बचें।
- नॉन-कॉमेडोजेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।
- जरूरत पड़ने पर त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
5 of 5
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैक्स कितने असरदार?
- फोटो : Adobe
DIY Face Mask: हल्दी, नींबू और शहद का इस्तेमाल कितना सुरक्षित?
घरेलू फेस मास्क का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। सोशल मीडिया पर हल्दी, शहद, दही, नींबू और बेकिंग सोडा से फेस पैक बनाने के कई तरीके वायरल हैं। हालांकि, प्राकृतिक चीजें होने का मतलब यह नहीं है कि वे हर किसी की त्वचा के लिए सुरक्षित होंगी।
- हल्दी: कुछ लोगों की त्वचा पर जलन या एलर्जी पैदा कर सकती है और त्वचा पर पीला दाग छोड़ सकती है।
- नींबू: इसमें मौजूद एसिड त्वचा में जलन और धूप के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है।
- बेकिंग सोडा: त्वचा के प्राकृतिक pH संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
- शहद: कुछ लोगों में एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है।