OTT This Week: किन आरोपों से घिरीं मृणाल ठाकुर? मुश्किल में फंसा गजराज का परिवार; देखें ये फिल्में और सीरीज

इस शुक्रवार को ओटीटी पर कई दिलचस्प फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। मृणाल ठाकुर अपकमिंग फिल्म में एक ऐसी महिला का किरदार निभाने वाली हैं, जिस पर कई तरह के इल्जाम लगते हैं। वहीं गजराज राव एक ऐसी सीरीज में नजर आने वाले हैं, जिसमें वह अपने परिवार के साथ एक नई मुसीबत में फंस जाते हैं। जानिए इस वीकएंड ओटीटी पर और क्या खास है?
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पूजा मेरी जान
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पूजा मेरी जान
मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी, चैतन्य व्यास और विजय राज जैसे कलाकारों से सजी फिल्म 'पूजा मेरी जान' में एकतरफा प्यार, जुनून और अस्वीकृति की कहानी दिखाई गई है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है, जिस पर कई तरह के इल्जाम लगते हैं। यह फिल्म दो अक्तूबर को जी5 पर रिलीज होगी।
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'दुपहिया सीजन 2'
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दुपहिया 2
वेब सीरीज 'दुपहिया' सीजन 2 में झा परिवार और पूरा गांव नई समस्याओं से घिरा है। सोनम नायर की निर्देशन में बनी इस सीरीज में गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) जैसे कलाकार हैं। यह सीरीज एक अक्तूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है।
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फिल्म 'ओह माय डॉग'
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ओह माय डॉग
पंकज त्रिपाठी की अदाकारी वाली फिल्म 'ओह माय डॉग' इस साल 7 अगस्त को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कमाल नहीं कर पाई थी। अब यह फिल्म ओटीटी पर आ रही है। कुत्ते पर बनी यह फिल्म एक अक्तूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।
#लव
बालाजी मोहन निर्देशित यह सीरीज सौंदर्या रजनीकांत ने प्रोड्यूस की है। इसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी और अर्जुन दास लीड रोल में हैं। इस सीरीज की कहानी डेटिंग एप्स और आधुनिक रिश्तों पर आधारित है। यह सीरीज 02 अक्तूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।