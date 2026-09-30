फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Television ›   Priyanka Chahar and Shehzad Poonawalla had fight on show rise and fall season 2

राइज एंड फॉल 2: शहजाद ने बताया प्रियंका चाहर को गोल्ड डिगर, एक्ट्रेस बोलीं- यह पक्का शो से पिटकर ही जाएगा

Wed, 30 Sep 2026 03:15 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Wed, 30 Sep 2026 03:15 PM IST
सार

 Priyanka Chahar And Shehzad Poonawalla Fight: 'राइज एंड फॉल 2' में प्रियंका चाहर और शहजाद पूनावाला के बीच जमकर लड़ाई हुई। शहजाद ने जहां प्रियंका पर गोल्ड डिगर होने के आरोप लगाए। वहीं प्रियंका ने भी शहजाद को मुंह तोड़ जवाब दिया। जानें क्या है पूरा मामला? 

विज्ञापन
Priyanka Chahar and Shehzad Poonawalla had fight on show rise and fall season 2
प्रियंका चाहर, शहजाद पूनावाला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में इन दिनों प्रतिभागियों के बीच जमकर विवाद चल रहा है। प्रियंका चाहर पर निजी टिप्पणी करने के बाद शहजाद और उनके बीच तीखी बहस हुई थी। 

विज्ञापन


प्रियंका और शहजाद के बीच बहस 
सिवेट के बेघर होने के बाद प्रियंका, शहजाद से दूर हो गईं। मगर जब प्रियंका अल्टीमेट रूलर की दौड़ से बाहर हुईं तो इस पर शहजाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘गौतम गुलाटी ने जो बयान दिया, वफादारी की कोई कीमत नहीं है। हम नहीं बोले, घर से दोस्त बोले।’ इस पर प्रियंका ने जवाब दिया कि उन्होंने मेरे लिए बोला है। आप सब तय कर लेना कि कौन वफादार है?

विज्ञापन

Priyanka Chahar and Shehzad Poonawalla had fight on show rise and fall season 2
शहजाद पूनावाला - फोटो : यूट्यूब

प्रियंका ने शहजाद को बताया बचकाना

  • 'राइज एंड फॉल 2' में झगड़े के बाद शहजाद ने कहा कि मुझे नहीं पता कोई मेरे पीछे फुटेज खाने क्यों आ रहा है? 
  • इस पर प्रियंका ने ़कहा कि शहजाद के 50 साल के शरीर में कोई 5 साल का बच्चा घुसा हुआ है।
  • टास्क के बाद प्रियंका ने शहजाद की तरफ इशारा करते हुए राज ग्रोवर से कहा कि आपने मैनचाइल्ड के बारे में सुना है? 
  • इसके बाद शहजाद ने भी प्रियंका के बारे में राज से कहा कि क्या उन्होंने किसी गोल्ड डिगर को देखा है?
  • हालांकि, राज ने प्रियंका का समर्थन करते हुए कहा कि गोल्ड डिगर का तो मतलब भी यहां सेट नहीं बैठ रहा है।
  • राज कि इस बात पर प्रियंका ने भी अपनी सहमति दी। 
विज्ञापन

Priyanka Chahar and Shehzad Poonawalla had fight on show rise and fall season 2
स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला - फोटो : सोशल मीडिया

स्वरा से क्या बोलीं प्रियंका? 
'राइज एंड फॉल 2' में टास्क खत्म होने के बाद प्रियंका चाहर और स्वरा भास्कर आपस में शहजाद को लेकर बातें कर रही थीं। इसी बीच प्रियंका ने स्वरा से कहा, ‘अब मुझे समझ आया कि इस बंदे ने कैसे आपकी एक रात खराब करी। आपने 8 साल कैसे निकले? मैं बता रही हूं ये यहां से भी पिट के जाएगा। इस बंदे ने कल मुझे गोल्ड डिगर बोला। 

इस पर स्वरा ने कहा, ‘उन्होंने आपको कब गोल्ड डिगर कहा?' प्रियंका ने जवाब दिया, 'मैं इसका सोना चुरा कर भागी थी ना। कल इसकी बात पूरी रात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे परिवार को पालने वाली मैं हूं और ये मुझे गोल्ड डिगर बोलता है। इसके तमाचे मार के जाउंगी। तमाचा यहां बजेगा, तालियां बाहर बजेंगी।’

विज्ञापन

Priyanka Chahar and Shehzad Poonawalla had fight on show rise and fall season 2
राइज एंड फॉल 2 - फोटो : इंस्टाग्राम @mxbyprimevideo

क्या है राइज एंड फाॅल?
'राइज एंड फॉल 2' एक रियलिटी शो है जो बीते 26 सितंबर को प्राइम वीडियो और अमेजन एमएक्स प्लेयर पर शुरू हुआ है। इस सोशल-एक्सपेरिमेंट रियलिटी शो को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं। शो में कई प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनके बीच बेसमेंट और पेंटहाउस में जाने के लिए टास्क और लड़ाईयां होती हैं।

बता दें कि हाल ही में इस शो पर लातें-घूसे चले थे, जब सिवेट तोमर ने शहजाद पूनावाला पर हाथ छोड़ दिया था। इस झगड़े के बाद सिवेट की शो से छुट्टी कर दी गई थी।
 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे Bollywood News, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed