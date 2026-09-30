राइज एंड फॉल 2: शहजाद ने बताया प्रियंका चाहर को गोल्ड डिगर, एक्ट्रेस बोलीं- यह पक्का शो से पिटकर ही जाएगा

स्वरा से क्या बोलीं प्रियंका?

'राइज एंड फॉल 2' में टास्क खत्म होने के बाद प्रियंका चाहर और स्वरा भास्कर आपस में शहजाद को लेकर बातें कर रही थीं। इसी बीच प्रियंका ने स्वरा से कहा, ‘अब मुझे समझ आया कि इस बंदे ने कैसे आपकी एक रात खराब करी। आपने 8 साल कैसे निकले? मैं बता रही हूं ये यहां से भी पिट के जाएगा। इस बंदे ने कल मुझे गोल्ड डिगर बोला।

इस पर स्वरा ने कहा, ‘उन्होंने आपको कब गोल्ड डिगर कहा?' प्रियंका ने जवाब दिया, 'मैं इसका सोना चुरा कर भागी थी ना। कल इसकी बात पूरी रात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे परिवार को पालने वाली मैं हूं और ये मुझे गोल्ड डिगर बोलता है। इसके तमाचे मार के जाउंगी। तमाचा यहां बजेगा, तालियां बाहर बजेंगी।’