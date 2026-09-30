गेम ऑफ थ्रोन्स: 'एगॉन कॉन्क्वेस्ट' के जरिए बड़े परदे पर दिखेगी कहानी, कब रिलीज होगी चर्चित सीरीज पर बनी फिल्म?

वेबसीरीज ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब यह फ्रैंचाइजी जल्द ‘गेम ऑफ थ्रोन्स: एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट’ नाम से फीचर फिल्म का बनाने जा रही है। इस फिल्म को 2029 में रिलीज किया जाएगा।

क्या होगी फिल्म की कहानी?

‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ में सदियों पुराने राजा के संघर्ष की कहानी दिखाई गई थी। ‘गेम ऑफ थ्रोन्स: एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट’ भी राजनीतिक ड्रामा पर होगा। हालांकि अधिकारिक रूप से इसकी कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। मगर फिर भी उम्मीद है कि यह टारगेरियन राजवंश के संस्थापक एगॉन प्रथम टारगेरियन और उनके द्वारा वेस्टरोस पर विजय प्राप्त करने की कहानी पर आधारित है। एगॉन प्रथम वेस्टरोस के पहले टार्गेरियन राजा थे । और उन्होंने ही उस विजय अभियान की शुरुआत की जिसने इस महाद्वीप का स्वरूप बदल दिया। अपने ड्रैगन बैलेरियन द ब्लैक ड्रेड पर सवार होकर, एगॉन अपनी बहनों और पत्नियों, विसेन्या और रेनीस के साथ युद्धरत राज्यों को टार्गेरियन शासन के अधीन लाने के लिए निकले। ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ श्रृंखला की घटनाओं से कई सदियों पहले की है, जो एचबीओ पर आठ सीजन तक चली और इसी से प्रेरित स्पिन-ऑफ शो ‘ए हाउस ऑफ द ड्रैगन’ और ‘ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्सट भी बने।