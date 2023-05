अब न्यूज एजेंसी एएनआई ने मुंबई पुलिस के हवाले से लिखा है, 'मंगलवार को आदित्य सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया, डॉक्टरों ने मौत के कारण की रिपोर्ट रिजर्व रखी है। आदित्य के विसरा का नमूना भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस को एक्टर के घर से जांच के दौरान कुछ दवाएं भी मिली हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं उनका शव उनके परिवार को सौंप दिया गया है और उनका अंतिम संस्कार कल (मंगलवार) ओशिवारा श्मशान घाट में किया गया है।'

The post-mortem of actor Aditya Singh Rajput has been done. The doctors have kept the cause of death report in reserve. His viscera sample has been sent for a forensic test. Some medicines have also been found in his residence, which has been taken by the police for…