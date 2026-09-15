अमिताभ बच्चन: अपने रिटायरमेंट की खबरों पर बिगबी ने दी सफाई, बोलें- मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं

महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों ‘केबीसी 18’ होस्ट कर रहे हैं। वहीं व्यक्तिगत रूप से नह ब्लॉग के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट की इच्छा जताई थी। अब इस पर एक्टर ने अपनी बात रखी है।

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बिग बी ने फैंस को क्या समझाया?

उनकी रिटायरमेंट से जुड़ी खबरें आने के बाद बिग भी ने अपना अगला ब्लॉग इसी पर लिखा। उन्होंने स्थिति साफ करते हुए कहा, ‘जी नहीं हुजूर, मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं। इसका मतलब था कि मैं सोने जा रहा हूं, और वहां आपको आने की अनुमति नहीं है।’