द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5: त्योहारों के सीजन में फिर लगेगा हंसी का तड़का, जानें कब और कहां आएगा कॉमेडी शो?

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विज्ञापन चार सीजन हिट होने के बाद कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा अपनी टीम के साथ 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का पांचवां सीजन लेकर फिर लौट रहे हैं। बुधवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी घोषणा भी कर दी है।

कहां आएगा कपिल का शो?

इस बार 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' त्योहारों के सीजन में वापसी कर रहा है। हर सीजन की तरह शो का पांचवां सीजन भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। वीडियो में देखने को मिला कि सभी सेट पर बैठे होते हैं, तभी कपिल पूछते हैं कि सीजन 5 आ गया। इसके बाद वह कहते हैं चलो शुरू करो।



वीडियो में आगे देखने को मिला कि कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा ढोल-नगाड़ा बजाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद सभी एक दूसरे को त्योहार की बधाई देते हैं। कोई हैप्पी दीवाली कहता है, तो कोई क्रिसमस, कोई ईद, न्यू ईयर और नवरात्रि विश करता है। बता दें कि इस बार शो की थीम 'हंसी का त्योहार' है।

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नेटफ्लिक्स पर कब और कितने बजे आएगा शो?

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर से शुरू होगा और इसके नए एपिसोड हर शनिवार रात 8 बजे आएंगे। शो में कपिल के साथ एक बार फिर सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा नजर आएंगे। वहीं, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जज की कुर्सी पर बैठे दिखाई देंगे।



ऐसे में एक बार फिर दर्शकों को आने वाले सीजन में भी सेलिब्रिटीज के साथ बातचीत, कॉमेडी, मजाक-मस्ती, हल्की-फुल्की खिंचाई देखने को मिलेगी। गेस्ट लिस्ट में हर बार की तरह अलग-अलग क्षेत्रों की मशहूर हस्तियां और चर्चित लोग शामिल होंगे।

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