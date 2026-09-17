बिग बॉस 20: किस बात पर मायूस हुईं ईशा रिखी? क्यों फूट-फूटकर रोए डीएसए? शो में आए नए ट्विस्ट

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विज्ञापन सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' खूब चर्चा में है। शो के कई प्रतिभागी अपने कारनामों से दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिन पर लोगों का ध्यान कम जा रहा है। इस बीच शो के मेकर्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ नए प्रोमो जारी किए हैं। आइए जानते हैं इनमें क्या खास है?

किस बात पर मायूस हुईं ईशा?

शो के एक नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि ईशा रिखी स्काउट (तन्मय सिंह) से कहती हैं कि तुमने बोला कि अगर तुम्हारी आंख में कोई रंग डालेगा, तो मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। यह बात गलत है। इसके बाद स्काउट कहते हैं कि अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं लड़का या लड़की नहीं देखने वाला हूं। इस बात पर ईशा रिखी मायूस हो जाती हैं। वह घर में दूसरे प्रतिभागियों से कहती हैं कि किसी को थप्पड़ मारने वाली बात कहना बहुत अजीब है। रीति तिवारी स्काउट से कहती हैं कि मुझे लड़कों से बहुत दिक्कत है, पर आप सबके सामने यह नहीं बोल सकते हैं।

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क्यों रोने लगे डीएसए

एक प्रोमों में देखा जा सकता है कि यंग डीएसए घर में अपने साथियों से अपना दर्द बांट रहे हैं। वह कहते हैं कि लोगों को मुझे अपना मानना चाहिए। अगर वह मुझे अपना नहीं मानते तो फिर वह मेरे लोग नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं हार गया हूं। वह रोते हुए कहते हैं कि लोग सामने से कहते हैं कि मुझसे प्यार करते हैं, पर पीछे से हमला करते हैं। इस दौरान साथी कंटेस्टेंट उन्हें सांत्वना देते हैं।

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प्रतिभागी के पास लाइफ खत्म करने की ताकत

शो का एक दूसरा प्रोमो जारी किया गया है। इसके कैप्शन में लिखा है किसी एक की लाइफ खत्म करने की ताकत प्रतिभागी के पास है। प्रोमो में

देखा जा सकता है कि सभी प्रतिभागी बैठे हैं। उनसे कहा जाता है कि आज चुनने वाला खेल खेला जाएगा। आप आगे तभी आएंगे, जब आप किसी की लाइफ छीनना चाहते हैं। इसके बाद इस गेम पर प्रतिभागी अपनी राय देते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी: 200 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रिप्ट और ब्लैंक चैक! अभिनेता ने बताया क्यों ठुकराए बड़े ऑफर शो का एक दूसरा प्रोमो जारी किया गया है। इसके कैप्शन में लिखा है किसी एक की लाइफ खत्म करने की ताकत प्रतिभागी के पास है। प्रोमो मेंदेखा जा सकता है कि सभी प्रतिभागी बैठे हैं। उनसे कहा जाता है कि आज चुनने वाला खेल खेला जाएगा। आप आगे तभी आएंगे, जब आप किसी की लाइफ छीनना चाहते हैं। इसके बाद इस गेम पर प्रतिभागी अपनी राय देते हैं।