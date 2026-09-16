बिग बॉस 20: बादशाह से शादी क्यों टूटी? ईशा रिखी ने सलमान के शो में किया बड़ा खुलासा

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फिर ईशा 'बिग बॉस 20' में आ गईं और अब उन्होंने कनिका मान के साथ बात करते हुए हिंट दिया कि आखिर वह और बादशाह अलग क्यों हुए थे। पंजाबी अभिनेत्री की बातों से ऐसा लगा कि रैपर रिश्ता तो चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते थे। विज्ञापन रैपर बादशाह और ईशा रिखी ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी थी कि दोनों अलग हो रहे हैं। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इसके पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया।

कनिका से क्या बोलीं ईशा?

ईशा 'बिग बॉस 20' के लेटेस्ट एपिसोड में कनिका से बात करते हुए नजर आईं। उन्होंने बताया कि वह रिश्तों को लेकर किस तरह सोचती हैं। ईशा ने कहा, 'अगर कोई आकर मुझसे कहे कि कनिका ऐसी है या वैसी है, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी, जब तक कि मैं खुद अपनी आंखों से न देख लूं। मैं ऐसी ही हूं। रिश्ते में भी मेरा यही रवैया रहता है। अगर कोई आकर मुझसे कुछ कहेगा, तो मैं उससे कहूंगी कि या तो मुझे सबूत दो या फिर मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद करो।'



ईशा ने इशारा किया कि रिश्ते के दौरान उन्हें कुछ चीजों पर शक था, लेकिन जब तक उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा, तब तक उन्होंने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। अभिनेत्री ने आगे कहा, 'जब रिश्ता खत्म होता है, तभी आपको एहसास होता है कि पूरे समय आपके साथ खेल खेला जा रहा था।'

कनिका ने ईशा से पूछा ये सवाल

जब कनिका ने ईशा से पूछा कि उन्होंने किस तरह की बेवफाई झेली है... फिजिकल, इमोशनल या सोशल। तो ईशा कुछ देर रुकीं और फिर बोलीं, 'सभी तरह की।' फिर उन्होंने कनिका को बेस्ट फ्रेंड का उदाहरण बनाकर स्थिति को समझाया।



ईशा ने कहा, 'बीच में लटके रहना बहुत टॉक्सिक होता है। यह ऐसा है जैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारे साथ बेस्ट फ्रेंड जैसा बर्ताव करूं। तुम्हें बेस्ट फ्रेंड की तरह हर जगह ले जाऊं, लेकिन फिर तुम्हें पता चले कि तुम असल में कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ही नहीं।'



ईशा ने आगे कहा कि उन्हें अपने पार्टनर के सोशल सर्कल के सभी लोगों से नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ खास लोगों से ही मिलवाया गया था। अभिनेत्री ने कहा, 'खास बात यह है कि मैं यह सब एक खास दायरे में, अकेले में कर रही हूं दुनिया के सामने नहीं। मैं आपको बस कुछ ही लोगों से अपने सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर मिलवा रही हूं।'

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