बिग बॉस 20: आसिफ और यंग समेत चार घर वालों पर साजिश के आरोप; सुनाई गई सजा, आम्रपाली का माही से क्यों हुआ पंगा?

बिग बॉस ने चारों को क्यों दोषी ठहराया?

एलिमिनेशन नॉमिनेशन में आम्रपाली, ईशा, आसिफ और लव जैसे नामों का भी जिक्र किया गया। मगर, एपिसोड खत्म होते-होते एक नया ट्विस्ट आया, जिसने सभी को चौंका दिया। बिग बॉस ने यंग, रोहेद, आसिफ और स्काउट पर अन्य घरवालों को घर से बाहर भेजने की कथित साजिश रचने का आरोप लगाया।

बिग बॉस ने चारों को घर के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट्स को घर से बाहर निकालने के बारे में बातचीत की थी। चूंकि यंग कैप्टन थे, इसलिए उन्हें सजा से छूट दी गई। हालांकि, रोहेद, आसिफ और स्काउट को उस हफ्ते घर से बाहर होने के लिए सीधे नॉमिनेट कर दिया गया।

इस फैसले ने तीनों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। बता दें कि अब बिग बॉस 20 में अपनी जगह पक्की करने के लिए रोहेद, आसिफ और स्काउट दर्शकों के वोटों पर निर्भर हैं।