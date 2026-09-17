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अनंत नाग: ‘यह अवॉर्ड कर्नाटक को समर्पित’, अभिनेता ने जताई दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की खुशी; कही ये बात

Thu, 17 Sep 2026 12:04 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Thu, 17 Sep 2026 12:04 PM IST
सार

Anant Nag on Dadasaheb Phalke Award: कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को साल 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किय गया है। यह अवाॅर्ड उन्हें 22 सितंबर 2026 को गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान दिया जाएगा। इसी बीच यह सम्मान दिए जाने पर अभिनेता की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जानिए उन्होंने क्या कहा..

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Anant Nag dedicated dadasaheb phalke award to people of karnataka
अनंत नाग - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अभिनेता अनंत नाग को कन्नड़ सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा । इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक बातचीत में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। 

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क्या बोले दिग्गज अभिनेता अनंत नाग?
अनंत नाग ने अपने करियर में अलग-अलग भाषाओं में काम किया है। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया है। इस खास मौके पर उन्होंने खुशी जताते हुए एएनआई से बातचीत में कहा, ‘यह सब सिर्फ कर्नाटक की वजह से संभव हुआ है। यह सब कन्नड़ भाषी लोगों के वजह से ही मैंने यह सब हासिल किया है। मैं इस अवॉर्ड को  कर्नाटक के समर्पित करता हूं।’

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Anant Nag dedicated dadasaheb phalke award to people of karnataka
अनंत नाग - फोटो : सोशल मीडिया

कन्नड़ संस्कृति और परंपरा की तारीफ की
आगे अपनी बातचीत के दौरान अनंत नाग ने कहा, ‘जब मैं 12 साल का था तब मुझे मुंबई भेज दिया गया। इसके बाद मैं यहां एक फिल्म के लिए आया। कन्नड़ सिनेमा में मुझे मौके मिले, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं यहां काम कर सकता हूं। एक कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ-साथ मैं बैंक में नोकरी करता था। 18 साल की उम्र में मैंने थिएटर से शुरुआत की। इसके बाद पांच साल तक मैं मंच से जुड़ा रहा। इसी वजह से मुझे अवसर मिलत् चले गए।’

Anant Nag dedicated dadasaheb phalke award to people of karnataka
अनंत नाग - फोटो : सोशल मीडिया

बेंगलुरु में बनाया घर 
अनंत नाग ने अपने 50 साल के सफर पर रौशनी डालते हुए कहा, ‘मुझे कन्नड़ सिनेमा में मौके मिलने लगे। इस तरह मैंने बेंगलुरु में रहने का फैसला किया। यहीं अपना घर बनाया। यह सब संभव हो पाया क्योंकि कर्नाटक के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया।’

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शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी और अनंत नाग के साथ श्याम बेनेगल - फोटो : इंस्टाग्राम

अनंत नाग का वर्कफ्रंट
दिग्गज अभिनेता अनंत नाग ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की हैं। उन्होंने ज्यादातर कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वे हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने  'अंकुर', 'गौरी गणेश', 'मिनचिना ओटा', 'बेलादिंगाला बाले', और 'केजीएफ' जैसी शानदार फिल्मों में अभिनय किया है।

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