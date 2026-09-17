अनंत नाग: ‘यह अवॉर्ड कर्नाटक को समर्पित’, अभिनेता ने जताई दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की खुशी; कही ये बात

अभिनेता अनंत नाग को कन्नड़ सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा । इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक बातचीत में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

विज्ञापन





क्या बोले दिग्गज अभिनेता अनंत नाग?

अनंत नाग ने अपने करियर में अलग-अलग भाषाओं में काम किया है। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया है। इस खास मौके पर उन्होंने खुशी जताते हुए एएनआई से बातचीत में कहा, ‘यह सब सिर्फ कर्नाटक की वजह से संभव हुआ है। यह सब कन्नड़ भाषी लोगों के वजह से ही मैंने यह सब हासिल किया है। मैं इस अवॉर्ड को कर्नाटक के समर्पित करता हूं।’