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श्रुति हासन: अभिनेत्री क्यों मांगती थीं पुरुषों को माहवारी होने की दुआ? किया खुलासा; सोहा को सुनाया किस्सा

Fri, 18 Sep 2026 06:09 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 18 Sep 2026 06:09 PM IST
सार

Shruti Haasan: श्रुति हासन ने शूटिंग के दौरान माहवारी से जूझने के बारे में बात की है। उन्होंने वह किस्सा बताया जब उन्होंने पहली बार निर्देशक से माहवारी के बारे में बताया था। 
 

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Shruti Haasan prayed for men to get periods so it could be written into contract
श्रुति हासन - फोटो : इंस्टाग्राम
अभिनेत्री श्रुति हासन ने फिल्मों की शूटिंग के दौरान माहवारी के दर्द से निपटने के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने यह बातें सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर की। उन्होंने बताया कि जब एक को-स्टार ने घुटने की सर्जरी के दर्द का जिक्र किया, तो फिल्म की क्रू ने उसके हिसाब से काम किया। श्रुति ने यह भी कहा कि उन्होंने दुआ मांगी कि पुरुषों को भी माहवारी हो, ताकि इसे काम के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सके।
Shruti Haasan prayed for men to get periods so it could be written into contract
श्रुति हासन - फोटो : इंस्टाग्राम@shrutzhaasan
श्रुति ने क्या दुआ मांगी?
श्रुति और सोहा ने हार्मोन और माहवारी से जुड़ी गलतफहमियों के बारे में बात की। श्रुति ने कहा, 'इसका बस एक ही समाधान है और मैंने इसके लिए हजार बार दुआ की कि पुरुषों को भी माहवारी हो। फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड की छुट्टियां आ जाएंगी।' सोहा ने भी माना कि यह मददगार होगा लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तब पुरुष इस बात पर मुकाबला करते कि उस महीने उन्हें कितना खून निकला।
Shruti Haasan prayed for men to get periods so it could be written into contract
श्रुति हासन - फोटो : इंस्टाग्राम@shrutzhaasan
सेट पर बात नहीं कर पाती थीं अभिनेत्री
श्रुति ने बताया कि PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) की वजह से उन्हें माहवारी में बहुत दर्द होता था। हालांकि, उनका कहना है कि करियर की शुरुआत में वह सेट पर इस बारे में बात नहीं कर पाती थीं। वह कहती हैं कि इसे टैबू (वर्जित विषय) मानने से ज्यादा, कई लोग तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे।

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श्रुति हासन - फोटो : इंस्टाग्राम
श्रुति ने सुनाया किस्सा
अभिनेत्री ने कहा, 'मैंने एक दिन देखा, मेरे एक को-स्टार ने कहा, 'आपको पता है, मेरी घुटने की सर्जरी हुई है।' और उन्होंने कहा, 'ओह ठीक है, तो चलो इसके हिसाब से काम करते हैं।' मैंने कहा, 'मुझे पीरियड्स हैं।' असल में यहीं से शुरुआत हुई। जब मैंने पहली बार एक डायरेक्टर को बताया, तो उनकी एक बेटी थी और उन्होंने कहा कि उसे भी बहुत तेज क्रैम्प्स होते हैं। इससे नजरिया ही बदल गया।' श्रुति के मुताबिक इसके बाद सेट पर उनके लिए चीजें आसान हो गईं।
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श्रुति हासन - फोटो : इंस्टाग्राम
श्रुति हासन का वर्कफ्रंट
  • श्रुति आखिरी बार 2025 में लोकेश कनगराज की फिल्म 'कुली' में नजर आई थीं। 
  • रजनीकांत की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज और रचिता राम भी अहम भूमिकाओं में थे। 
  • फिल्म ने दुनिया भर में ₹518 करोड़ की कमाई की, लेकिन इसे मिले-जुले रिव्यू मिले। 
  • इस साल, श्रुति ने राम चरण और जान्हवी कपूर के साथ बुच्ची बाबू सना की 'पेद्दी' में 'हेलललो' गाने के लिए अभिनय किया। 
  • श्रुति के पास मायस्किन द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म 'ट्रेन' है। इसमें विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं। 
  • उनके पास तेलुगु में पवन सादिनेनी की 'आकासामलो ओका तारा' भी है। इसमें दुलकर सलमान और सात्विका वीरावल्ली मुख्य भूमिका में हैं।
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