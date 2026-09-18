श्रुति हासन: अभिनेत्री क्यों मांगती थीं पुरुषों को माहवारी होने की दुआ? किया खुलासा; सोहा को सुनाया किस्सा

1 of 5 श्रुति हासन - फोटो : इंस्टाग्राम

अभिनेत्री श्रुति हासन ने फिल्मों की शूटिंग के दौरान माहवारी के दर्द से निपटने के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने यह बातें सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर की। उन्होंने बताया कि जब एक को-स्टार ने घुटने की सर्जरी के दर्द का जिक्र किया, तो फिल्म की क्रू ने उसके हिसाब से काम किया। श्रुति ने यह भी कहा कि उन्होंने दुआ मांगी कि पुरुषों को भी माहवारी हो, ताकि इसे काम के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सके।

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श्रुति ने क्या दुआ मांगी?

श्रुति और सोहा ने हार्मोन और माहवारी से जुड़ी गलतफहमियों के बारे में बात की। श्रुति ने कहा, 'इसका बस एक ही समाधान है और मैंने इसके लिए हजार बार दुआ की कि पुरुषों को भी माहवारी हो। फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड की छुट्टियां आ जाएंगी।' सोहा ने भी माना कि यह मददगार होगा लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तब पुरुष इस बात पर मुकाबला करते कि उस महीने उन्हें कितना खून निकला।

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सेट पर बात नहीं कर पाती थीं अभिनेत्री

श्रुति ने बताया कि PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) की वजह से उन्हें माहवारी में बहुत दर्द होता था। हालांकि, उनका कहना है कि करियर की शुरुआत में वह सेट पर इस बारे में बात नहीं कर पाती थीं। वह कहती हैं कि इसे टैबू (वर्जित विषय) मानने से ज्यादा, कई लोग तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे। तुकाराम मुंडे: शाहरुख, अजय और टाइगर के खिलाफ क्यों सख्त हुए एफडीए के कमिश्नर? कहा- स्टार होंगे लेकिन... श्रुति ने बताया कि PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) की वजह से उन्हें माहवारी में बहुत दर्द होता था। हालांकि, उनका कहना है कि करियर की शुरुआत में वह सेट पर इस बारे में बात नहीं कर पाती थीं। वह कहती हैं कि इसे टैबू (वर्जित विषय) मानने से ज्यादा, कई लोग तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे।

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श्रुति ने सुनाया किस्सा

अभिनेत्री ने कहा, 'मैंने एक दिन देखा, मेरे एक को-स्टार ने कहा, 'आपको पता है, मेरी घुटने की सर्जरी हुई है।' और उन्होंने कहा, 'ओह ठीक है, तो चलो इसके हिसाब से काम करते हैं।' मैंने कहा, 'मुझे पीरियड्स हैं।' असल में यहीं से शुरुआत हुई। जब मैंने पहली बार एक डायरेक्टर को बताया, तो उनकी एक बेटी थी और उन्होंने कहा कि उसे भी बहुत तेज क्रैम्प्स होते हैं। इससे नजरिया ही बदल गया।' श्रुति के मुताबिक इसके बाद सेट पर उनके लिए चीजें आसान हो गईं।

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