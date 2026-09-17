एमएस सुब्बुलक्ष्मी 110वीं जयंती आयोजन: कमल हासन ने किया महान गायिका पर फिल्म का एलान, रश्मिका निभाएंगी लीड रोल

रश्मिका ने किया दर्शकों से यह वादा

इस किरदार को निभाने को लेकर रश्मिका ने इवेंट में कहा, 'आप सभी के सामने बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस वक्त दिल में सिर्फ एक ही भावना है, और वह है आभार। आप सभी यहां अम्मा का जन्मदिन मनाने के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दैवीय शक्ति से पूर्ण उनकी आवाज को सुनती हूं तो मुझे सचमुच ऐसा लगता है, जैसे मैं ईश्वर की उपस्थिति में बैठी हूं'। रश्मिका ने लोगों से यह वादा भी किया कि वह इस रोल के लिए वे अपना बेस्ट देंगी।



कार्यक्रम में भावुक हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बंगलूरू में आयोजित मशहूर कर्नाटक गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की 110वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इस दौरान एक गाना सुनते समय वे भावुक हो गईं। कार्यक्रम में सुब्बुलक्ष्मी की परपोतियों ने प्रस्तुति दी।

बता दें कि 6 सितंबर 1916 को मदुरै में जन्मीं सुब्बुलक्ष्मी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ पाने वाली पहली संगीतकार थीं। उन्हें यह सम्मान साल 1998 में मिला था। वे साल 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय संगीतकार भी बनीं। 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।



#WATCH | Karnataka: Union Minister Nirmala Sitharaman gets emotional and breaks down as she hears a song being sung at an event in Bengaluru to mark the 110th birth anniversary of legendary singer MS Subbulakshmi. pic.twitter.com/FjDpAtwDqN — ANI (@ANI) September 16, 2026